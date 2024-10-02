Суд продлил арест женщине-курьеру, ставшей фигуранткой дела о мошенничестве против Долиной

Журналистка Александра Баязитова, осужденная за вымогательство, написала прошение президенту Владимиру Путину о помиловании. Информацию об этом подтвердила 360.ru член Совета по правам человека Ева Меркачева.

Правозащитница добавила, что у журналистки есть все шансы выйти на свободу.

«Я напомню, что Александра Баязитова впервые привлекается, что она обвиняется в ненасильственном преступлении, что она женщина, что она страдает тяжелым заболеванием - сахарным диабетом. На самом деле, прошение о помиловании могут написать даже люди, у которых преступления гораздо более тяжкие», - подчеркнула собеседница 360.ru.

Меркачева напомнила, как проходит процедура помилования. Сначала прошение рассматривает региональная комиссия, затем московское управление. Срок рассмотрения зависит от каждого конкретного случая. По мнению правозащитницы, Баязитова после освобождения не будет угрожать безопасности общества.

Журналистка и ее коллега, медиатехнолог Ольга Архарова, были модераторами Telegram-канала «Адские бабки». В правоохранительные органы на них подал заявление топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков, заявив, что женщины вымогали у него деньги, чтобы не публиковать на него компромат. Обеих признали виновными и приговорили к реальным срокам - Баязитову к пяти годам, а Архарову к 4,5.

При этом прокурор требовал дать журналистке и медиатехнологу 14 и 13 лет соответственно, что вызвало вопросы даже у президента. Позже заменить срок условным попросил и сам потерпевший.