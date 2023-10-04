Суд продлил арест обвиняемому в покушении на Захара Прилепина
Басманный районный суд продлил срок содержания под стражей гражданина, обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина. Об этом сообщила пресс-служба Московских судов общей юрисдикции.
Подозреваемого обвинили в подготовке террористического акта и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и устройств.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест до 6 января 2024 года, сообщил RT.
Покушение на писателя состоялось 6 мая. Автомобиль Захара Прилепина подорвали в Нижегородской области, в результате трагедии погиб водитель Александр Шубин. Публицист получил серьезные травмы, но выжил.
Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что за покушением на Прилепина стояли украинские спецслужбы.
Писатель в интервью «360» подробно рассказал о пережитом покушении. Он сообщил, что потерял многих друзей и близких. По словам Прилепина, он смог выжить только благодаря чуду. Публицист также отметил, что после случившегося стал по-другому относиться к теме смерти.