Суд продлил арест имущества и денежных средств Блиновской и ее родственников

Также суд продлил срок наложения ареста на денежные средства компаний, которые принадлежат «королеве марафонов» и ее родственникам - мужу, матери, отцу и брату.

Суд запретил собственникам и действующим от лица собственника лицам распоряжаться арестованным имуществом до 26 апреля 2024 года. Также фигурантам запретили совершать сделки с недвижимостью.

После заседания Замоскворецкого суда 22 января Блиновскую отправили в СИЗО-6. В изоляторе блогер будет находиться на общих основаниях. Адвокат Блиновской заявила, что обжалует в суде перевод в изолятор ее подзащитной. В качестве аргумента защитник заявила, что «женщина не должна сидеть в тюрьме».