Суд признал законным арест фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Исломова

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«Постановление Басманного районного суда… об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу… оставили без изменения», - указали в сообщении.

Адвокат Исломова заявил РИА «Новости» , что его подзащитный не признал вину в соучастии в теракте в «Крокус сити Холле».

Ранее семерых фигурантов дела о террористическом акте в концертном зале «Крокус Сити Холл» внесли в перечень лиц, причастных к терроризму.

Теракт в здании «Крокус Сити Холла» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Его жертвами стали 143 человека. В рамках следствия сейчас проходят 11 человек. По данным Следственного комитета, совершившие теракт могли быть связаны с украинскими спецслужбами.