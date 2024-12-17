Суд признал преступления нацистов в Кабардино-Балкарии геноцидом

В суд обратилась прокуратура КБР, генпрокурор России Игорь Краснов подготовил и направил заявление. Надзорное ведомство предоставило доказательства того, что фашисты избивали партизан, мирных жителей и военнопленных, принуждали к непосильному труду, содержали в концлагере и отказывали в медицинской помощи. Во время оккупации погибли более четырех тысяч человек.

Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил заявленные требования. Он признал действия нацистов в КБР военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом советского народа.

Незадолго до этого Краснов выступил в Белоруссии на конференции по геноциду. Организаторы приурочили мероприятие к подписанию Конвенции ООН о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него.