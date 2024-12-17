17 декабря 2024, 21:23

Суд признал преступления нацистов в Кабардино-Балкарии геноцидом

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Верховный суд Кабардино-Балкарии признал преступления нацистов на территории республики в годы Великой Отечественной войны геноцидом. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

В суд обратилась прокуратура КБР, генпрокурор России Игорь Краснов подготовил и направил заявление. Надзорное ведомство предоставило доказательства того, что фашисты избивали партизан, мирных жителей и военнопленных, принуждали к непосильному труду, содержали в концлагере и отказывали в медицинской помощи. Во время оккупации погибли более четырех тысяч человек.

Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил заявленные требования. Он признал действия нацистов в КБР военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом советского народа.

Незадолго до этого Краснов выступил в Белоруссии на конференции по геноциду. Организаторы приурочили мероприятие к подписанию Конвенции ООН о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него.

Генпрокуратура РФ Вторая мировая война Суд
17 декабря 2024, 14:21
Картель на 15 миллиардов рублей выявили на Ставрополье и Кубани
РИА «Новости»
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Федеральная антимонопольная служба России обнаружила картельный сговор на торгах по ремонту, строительству и реконструкции дорог в Ставропольском и Краснодарском краях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«ФАС раскрыла картель в Краснодарском и Ставропольском краях на торгах по реконструкции, строительству и ремонту автомобильных дорог», - заявили в службе.

В ведомстве уточнили, что часть торгов прошла в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сумма государственных контрактов составила порядка 15 миллиардов рублей.

В ФАС добавили, что по факту нарушения антимонопольного законодательства дело возбудили против компаний ООО «АНТ», ООО «СтройЮгРегион» и ООО «ДорМост». Участникам сговора грозят оборотные штрафы.

Ранее ФАС выявила картель в рамках нацпроекта по ремонту дорог в Ульяновской области.

ФАС России Краснодарский край
17 декабря 2024, 14:06
Прокурор попросил дать по пять лет каждому из трех адвокатов Навального
РИА «Новости»
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Прокурор попросил приговорить троих адвокатов Алексея Навального, обвиняемых в участии в экстремистском сообществе, к срокам от 5,5 года до 5 лет 11 месяцев. Об этом РИА «Новости» сообщил защитник одного из них фигурантов Андрей Гривцов.

Игорю Сергунину*, Алексею Липцеру* и Вадиму Кобзеву* по обвинению грозит до шести лет лишения свободы. Правозащитников арестовали в октябре 2023 года, дело рассматривают в закрытом режиме в Петушинском суде Владимирской области.

«Сергунину* прокурор попросил назначить пять лет и шесть месяцев, Липцеру* - пять лет и 10 месяцев, Кобзеву* - пять лет и 11 месяцев», - сказал Гривцов.

По его словам, прокурор также запросил после освобождения запретить обвиняемым оказывать юридические услуги на пять лет.

По версии следствия, адвокаты, «используя свой статус», передавали из колонии письма Навального его соратникам. Обвинение считает, что с их помощью блогер «продолжал осуществлять функции руководителя экстремистского сообщества».

*Внесены в перечень террористов и экстремистов.

Уголовное дело Суд Алексей Навальный
17 декабря 2024, 13:04
«Его очень любили и уважали». Однокурсник — о погибшем генерале Кириллове
РИА «Новости»
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В Москве на Рязанском проспекте при взрыве погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Его однокурсник, тоже Игорь, рассказал 360.ru, каким он был во время учебы в Военной академии РХБЗ имени маршала Тимошенко.

По словам мужчины, командира у учебного взвода Кириллова регулярно не было, и выполнять его работу приходилось самому будущему генералу.

«Он практически все четыре года тащил на себе курсантов, был замкомвзвода. То есть как кадровый офицер тащил курсантов, притом что сам был курсантом, таким же, как мы. Он был старшим сержантом, если не ошибаюсь… Очень волевой товарищ, жесткий и в то же время мягкий. Его очень любили и уважали. Я в шоке сегодня был, когда это узнал», - рассказал однокурсник.

Через много лет Кириллов стал начальником родного училища и досрочно получил звание генерал-лейтенанта, добавил собеседник 360.ru.

Другой однокурсник рассказал, что погибший всю жизнь был талантливым руководителем.

Взрывы Убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова
15 декабря 2024, 05:17
Кондуктор избила ребенка-инвалида в Петербурге, проводится проверка
РИА «Новости»
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Кондуктор в общественном транспорте Санкт-Петербурга избила девочку-инвалида, которая приехала с матерью на реабилитацию. Глава СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту насилия в отношении несовершеннолетнего, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В средствах массовой информации сообщается о противоправных действиях кондуктора автобуса в отношении жительницы Московской области и ее малолетней дочери, прибывших в город Санкт-Петербург для прохождения реабилитации ребенком, имеющим инвалидность», - уточнили в Следкоме.

В полицию обратилась 47-летняя женщина. Она рассказала, что 13 декабря в автобусе № 172 кондуктор оскорбила ее и выбила из рук телефон, когда та пыталась снять на видео, как работница общественного транспорта «кидалась» на ее шестилетнюю дочь-инвалида. При высадке из автобуса девочка упала и ушибла ногу, сообщила «Фонтанка».

В Новосибирске школьники избили одноклассника с ДЦП. Мать пострадавшего рассказала, что дети регулярно издеваются над ее сыном.

Санкт-Петербург Дети Автобусы

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