Суд признал иностранца виновным в теракте у российского посольства в Кабуле

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Осимия обвиняли по статьям «Совершение акта международного терроризма» и «Участие в деятельности террористической организации».

Суд установил, что в сентябре 2022 года фигурант вошел в состав подразделения ИГ* на территории Афганистана, где принял решение устроить теракт.

Днем 5 сентября Осимий совершил самоподрыв у входа в консульский отдел здания посольства России в Кабуле. В результате взрыва погибли два россиянина, сотрудника дипломатической миссии. Сам подрывник скончался на месте.

Близкие родственники обвиняемого не согласились с прекращением уголовного дела в связи с гибелью Осимия. Поэтому дело рассмотрели в суде, который признал его в совершении вменяемых преступлений, после чего делопроизводство прекратили в связи со смертью мужчины.

МИД России сообщал, что при теракте около кабульского посольства погибли специалист-эксперт Кужугет Адыгжы Сергеевич и второй секретарь Михаил Шах.

* «Исламское государство» - запрещенная в России террористическая организация.

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