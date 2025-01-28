28 января 2025, 21:55

Суд признал геноцидом преступления нацистов в Карачаево-Черкесии в годы войны

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Верховый суд Карачаево-Черкесии признал геноцидом советского народа преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

«Суд удовлетворил подготовленное по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова заявление прокуратуры об установлении факта геноцида народов Советского Союза», - отметили в ведомстве.

Суд установил, что во время оккупации фашисты пытали и массового уничтожали мирное население и военнопленных. В результате число погибших людей превысило 7,5 тысячи. Размер причиненного оккупантами материального ущерба составил более 13 миллиардов рублей.

Иск о геноциде советского народа в годы ВОВ начали рассматривать в Карачаево-Черкесии с 14 января. С заявлением в суд обратился главный обвинитель республики Олег Жариков.

Суд Прокуратура РФ СССР Преступления ВОВ Игорь Краснов Великая Отечественная война
28 января 2025, 21:39
«Даже пива не видел, чтобы он пил». Сосед рассказал о подозреваемом педофиле из Орехово-Зуева
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В Орехово-Зуеве полиция задержала подозреваемого в изнасиловании малолетних девочек. Его сосед заявил 360.ru, что не верит в виновность мужчины.

Полиция уже вызвала его и другого жильца дома в качестве понятых, провела обыск в квартире подозреваемого, но ничего не нашла. Собеседник 360.ru не поверил, что его сосед мог изнасиловать несовершеннолетних. Он описал мужчину как трезвенника и неагрессивного человека.

«Сколько его знаю, он выпивать-то никогда не видел, чтобы выпивал. <…> Никогда не ругается, не кричит, ничего. <…> Ну, может быть, здесь с девчонками в подъезде сидел, ну там, хи-хи, ха-ха, играл в игрушки. Даже пива не видел, чтобы он пил», - сказал мужчина.

Подозреваемого мужчина видел регулярно - он работал на приемке металлолома, убирал снег у продуктового магазина, однажды разбирал гараж. Сначала в дом переехали жена и трое детей задержанного, через полгода объявился он сам. Во время обыска супруга, по словам соседа, вела себя абсолютно спокойно.

«Единственное, говорила принести из комнаты, где дети спят, свитер, еще что-то, шампунь. Его в полицию забрали. Она его собрала, она спокойная была», - рассказал он.

Следком объявил о задержании 34-летнего уроженца Брянской области, который, по версии следствия, изнасиловал двух малолетних. Источник 360.ru сообщил, что мужчина имел несколько судимостей за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью.

Задержания Преступления Педофилы Изнасилования Аресты Орехово-Зуево
28 января 2025, 13:39
Мужчина в Ленобласти жестоко избил собаку после ссоры с ее хозяйкой
РИА «Новости»
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В Колпино мужчина жестоко избил собаку своей сожительницы после конфликта. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Хозяйка животного обратилась к полицейским 26 января. Женщина рассказала, что ее сожитель и его знакомая во время конфликта с ней набросились на собаку и избили ее.

Полицейские проверили информацию и все подтвердилось. В итоге возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Подозреваемых уже доставили в полицейский отдел.

Ранее похожая история случилась в Тобольске. Местный житель напал на овчарку в подъезде. Издевательства над животным попали на видео. На кадрах видно, как мужчина бил собаку руками и ногами. Сама овчарка не проявляла агрессии и терпела побои. Ролик стал поводом для обращения в правоохранительные органы.

Уголовное дело Ленинградская область Собаки Россия Животные Мужчины
28 января 2025, 13:07
Пойманный в Орехово-Зуеве предполагаемый педофил был неоднократно судим
РИА «Новости»
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От рук подозреваемого в педофилии Андрея П., задержанного в Орехово-Зуеве, пострадали две девочки. Ранее мужчина уже неоднократно судим, сообщил 360.ru источник.

По его информации, мужчина 1990 года рождения прописан в Брянске, но проживал в Орехово-Зуеве. Он не женат, детей у него нет.

Следственный комитет ранее подтвердил его задержание. По данным ведомства, в январе задержанный изнасиловал двух девочек в заброшенном здании. Следователи дали номера, по которым следует звонить, если кому-то известно о других преступлениях, которые совершил этот мужчина.

Ранее в Санкт-Петербурге 42-летнего детского тренера по ушу обвинили в совращении 11-летней девочки. По версии следствия, он склонил школьницу к сексу летом в спортивном лагере.

Задержания Преступления Мужчины Изнасилования Орехово-Зуево
28 января 2025, 12:08
Генпрокуратура подала иск на 3,2 млрд к Корпорации развития Курской области
РИА «Новости»
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Генпрокуратура России потребовала взыскать с главы Корпорации развития Курской области, его заместителей и восьми компаний 3,2 миллиарда рублей за срыв строительства оборонных сооружений в регионе. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ответчиками по иску, направленному в Ленинский районный суд Курска, стали генеральный директор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин, прочие должностные лица организации и восемь местных фирм.

В Генпрокуратуре полагают, что они обязаны возместить присвоенные при реализации контрактов на строительство оборонных сооружений в регионе средства. Для этого, по мнению ведомства, следует арестовать имущество всех участников схемы.

С 2022 по 2023 год правительству Курской области из федерального бюджета выделили 19,4 миллиарда рублей на строительство фортификационных сооружений для защиты от атак ВСУ. Основным распорядителем назначили областное управление капстроительства, а генподрядчиком стала корпорация развития во главе с Лукиным.

Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и 20 декабря прошлого года арестовали на два месяца.

Генпрокуратура РФ Суд Коррупция Чиновники Аресты Курская область

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