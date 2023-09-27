Суд признал банкротом одного из членов «банды Цапков»

Читайте нас в:

Цеповяза признали банкротом по заявлению предпринимателя Николая Захарова, процессуальным преемником которого является ООО «Агропромышленная корпорация АСТ компани М».

«Включить требование ООО „Агропромышленная корпорация АСТ компани М“ в третью очередь реестра требований кредиторов должника - гражданина Цеповяза Вячеслава Андреевича - в размере двух миллиардов 198 миллионов 70 тысяч 691,23 рубля», - сказано в документе.

Там также отмечается, что в эту сумму входит основной долг в размере одного миллиарда 178 миллионов 795 тысяч рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами - один миллиард 19 миллионов 275 тысяч 691,23 рубля.

Имущество Вячеслава Цеповяза должны распродать в течение полугода. Назначенный финансовый управляющий должен 5 февраля 2024 года отчитаться перед судом о результатах.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.