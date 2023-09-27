Суд признал банкротом одного из членов «банды Цапков»
Арбитражный суд Краснодарского края признал члена «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза банкротом. Об этом говорится в опубликованной резолютивной части решения суда, которое привел ТАСС.
Цеповяза признали банкротом по заявлению предпринимателя Николая Захарова, процессуальным преемником которого является ООО «Агропромышленная корпорация АСТ компани М».
«Включить требование ООО „Агропромышленная корпорация АСТ компани М“ в третью очередь реестра требований кредиторов должника - гражданина Цеповяза Вячеслава Андреевича - в размере двух миллиардов 198 миллионов 70 тысяч 691,23 рубля», - сказано в документе.
Там также отмечается, что в эту сумму входит основной долг в размере одного миллиарда 178 миллионов 795 тысяч рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами - один миллиард 19 миллионов 275 тысяч 691,23 рубля.
Имущество Вячеслава Цеповяза должны распродать в течение полугода. Назначенный финансовый управляющий должен 5 февраля 2024 года отчитаться перед судом о результатах.
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