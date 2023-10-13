Суд приговорил матроса Балтийского флота к 16 годам колонии за госизмену
Суд приговорил матроса Балтийского флота к 16 годам лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Второй Западный окружной военный суд признал российского матроса виновным по статье о госизмене. Подсудимого также лишили воинского звания.
Поскольку в деле присутствовали секретные материалы, заседание проходило в закрытом режиме. Приговор матросу вынесли 21 сентября, следует из данных на сайте суда.
В начале октября жителя Южно-Сахалинска задержали и взяли под стражу за сотрудничество с украинскими спецслужбами. Мужчина решил связаться с представителем спецслужб Украины и помочь украинской стороне в направленной против безопасности России деятельности.
Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о сотрудничестве с иностранным государством на конфиденциальной основе. Ему может грозить до восьми лет лишения свободы.