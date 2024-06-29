29 июня 2024, 14:00

Суд предъявил обвинение собственнице сгоревшего во Фрязине здания

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Собственницу промышленного здания во Фрязине, где произошел пожар с шестью погибшими, отправили под домашний арест. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

Женщину обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших гибель людей. Суд отправил обвиняемую под домашний арест до 24 августа.

Помимо собственницы здания, по уголовному делу задержали еще двух фигурантов. Их заключили под стражу.

Пожары Суд Фрязино Следственный комитет России
29 июня 2024, 08:42
Обвиняемый по делу об обмане вкладчиков сбежал на СВО
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Фигурант уголовного дела о крупном мошенничестве, находившийся под домашним арестом, уехал на СВО. Таганский райсуд Москвы признал это побегом, создав прецедент, написал «Коммерсант». Дело в том, что по действующему законодательству заключить контракт с Минобороны и отправиться на спецоперацию могут только подследственные или осужденные, а этот фигурант был подсудимым и не подходил ни под одну из категорий.

Уголовное дело касалось экс-руководителей и сотрудников потребительского инвестиционного кооператива «Омега групп». По версии следствия, представители ПИК привлекали средства под 16% годовых, заявляя, что деньги вложат в строительство домов в Германии. Впоследствии ставки стали расти. Договоры с вкладчиками заключались на суммы вплоть до нескольких миллионов рублей с условием ежемесячной выплаты процентов. Затем внезапно стало известно о банкротстве организации. Деньги, предварительно, действительно вывели за границу, в том числе на Украину.

Процесс над 10 фигурантами длился дольше года. Один из них, обвиняемый в 123 эпизодах мошенничества, находясь под домашним арестом по решению суда, уехал в Ростов-на-Дону для заключения контракта с оборонным ведомством. Сбежавшего заочно арестовали и потребовали отправить в СИЗО.

Заключенные Уголовное дело Суд Побеги Мошенничество СИЗО Аресты
28 июня 2024, 18:00
Житель Ялты получил 16 лет колонии за государственную измену
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Верховный суд Крыма приговорил 48-летнего жителя Ялты к 16 годам колонии по делу о государственной измене. Об этом сообщило РИА «Новости».

Мужчине предстоит отбывать срок в колонии строгого режима. Уголовное дело рассматривали на закрытом заседании. Его материалы содержат данные, составляющие гостайну.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Накануне суд признал виновным жителя Сакского района Крыма по делу о госизмене. Его приговорили к 12 годам лишения свободы. Заседание также прошло в закрытом режиме.

Ранее учителя из Липецка осудили на 20 лет. Мужчина переводил деньги на нужды украинской армии.

Суд Крым
28 июня 2024, 13:24
Поджегшего общежитие в Москве мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Обвиняемого в поджоге московского общежития, в результате чего погибли семь человек, приговорили к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного главка СК России.

Мужчину обвинили в убийстве семи человек общеопасным способом, покушении на убийство 12 человек и по еще нескольким статьям. Суд признал 60-летнего фигуранта дела виновным.

«На основании вердикта присяжных заседателей приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», - указали в пресс-службе ведомства.

ЧП произошло 21 февраля 2023 года. Обвиняемый находился в нетрезвом состоянии в общежитии на улице Международной. Его разозлил шум из соседней квартиры. Он поставил на пороге мешок с личными вещами, облил горючим и поджег, чем заблокировал эвакуационный выход. Когда злоумышленник увидел, что огонь распространяется , ушел с места происшествия.

Поджоги Пожары Мужчины Следственный комитет России
28 июня 2024, 11:47
Собственницу сгоревшего здания во Фрязине задержали
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Собственницу сгоревшего административно-промышленного здания во Фрязине, в котором погибли люди, задержали. Об этом РИА «Новости» рассказала старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

«В рамках расследования уголовного дела о гибели людей в результате пожара во Фрязине <…> задержана собственница административно-промышленного здания», - отметила она.

Здание с 2014 года принадлежит жительнице Калуги. Она стала собственницей после смерти мужа. В 2019 года по решению суда умершего супруга признали банкротом, после чего началась процедура реализации его имущества. С 2021 года здание было в ведении организации «Исприн», но в руководстве находились люди из ближайшего окружения задержанной. Поэтому она продолжала получать средства от сдачи в аренду помещений. Предположительно, помещения сдавали в аренду , не убедившись в исправности проводки.

Огонь вспыхнул в здании, быстро распространившись по этажам. В результате погибли шесть человек , по делу задержали двоих человек.

Пожары Фрязино Следственный комитет России

Новости по теме