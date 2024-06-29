Суд предъявил обвинение собственнице сгоревшего во Фрязине здания
Собственницу промышленного здания во Фрязине, где произошел пожар с шестью погибшими, отправили под домашний арест. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Московской области.
Женщину обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших гибель людей. Суд отправил обвиняемую под домашний арест до 24 августа.
Помимо собственницы здания, по уголовному делу задержали еще двух фигурантов. Их заключили под стражу.