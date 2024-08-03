Суд пересмотрит приговор по делу Фургала

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В феврале 2023 года Люберецкий суд Подмосковья приговорил Фургала к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима за организацию двух убийств и одного покушения.

Вместе с ним по делу проходили еще три фигуранта: бывший помощник экс-губернатора Андрей Карепов, предприниматель из Хабаровска Андрей Палей и экс-инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров, получившие от 9,5 до 21 года заключения.

«Мы намерены оспорить приговор Люблинского городского суда. Судебный процесс был проведен несправедливо в нарушении самой процедуры суда с участием присяжных заседателей», - заявил защитник.

Фигуранты будут участвовать в заседании по видеоконференции.

При этом Бабушкинский суд Москвы уже рассматривает второе уголовное дело в отношении экс-губернатора о хищении активов «МСП Банка» в составе организованной группы. Сам Фургал вину не признает.

Ранее Росфинмониторинг внес движение «Я/мы Сергей Фургал»* в реестр экстремистских.

*Движение «Я/МЫ Сергей Фургал» признано экстремистским и запрещено в России.