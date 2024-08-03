03 августа 2024, 21:54

Суд пересмотрит приговор по делу Фургала

РИА «Новости»
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Первый кассационный суд в Саратове пересмотрит приговор по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 23 августа. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат одного из фигурантов дела Андрея Палея Артем Сарбашев.

В феврале 2023 года Люберецкий суд Подмосковья приговорил Фургала к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима за организацию двух убийств и одного покушения.

Вместе с ним по делу проходили еще три фигуранта: бывший помощник экс-губернатора Андрей Карепов, предприниматель из Хабаровска Андрей Палей и экс-инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров, получившие от 9,5 до 21 года заключения.

«Мы намерены оспорить приговор Люблинского городского суда. Судебный процесс был проведен несправедливо в нарушении самой процедуры суда с участием присяжных заседателей», - заявил защитник.

Фигуранты будут участвовать в заседании по видеоконференции.

При этом Бабушкинский суд Москвы уже рассматривает второе уголовное дело в отношении экс-губернатора о хищении активов «МСП Банка» в составе организованной группы. Сам Фургал вину не признает.

Ранее Росфинмониторинг внес движение «Я/мы Сергей Фургал»* в реестр экстремистских.

*Движение «Я/МЫ Сергей Фургал» признано экстремистским и запрещено в России.

Уголовное дело Суд Приговоры Дело Сергея Фургала
03 августа 2024, 20:11
Нападением на боксера Двали в Крыму заинтересовались следователи
РИА «Новости»
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Уголовное дело о хулиганстве завели следователи после драки в Феодосии, в которой чемпион России по боксу Дмитрий Двали и его знакомый получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба крымского главка СК.

В ведомстве уточнили, что о конфликте с участием спортсмена узнали из социальных сетей и Telegram-каналов.

«Выявлена информация о конфликте группы лиц на территории Феодосии, в результате которого молодому человеку, чемпиону России по боксу, и его товарищу причинены телесные повреждения различной степени тяжести», - заявили в пресс-службе.

Руководитель республиканского главка потребовал от следователей возбудить уголовное дело о хулиганстве и приступить к расследованиям, а также допросить двух задержанных местных жителей, принимавших участие в драке.

О драке с участием Дмитрия Двали сообщил телеграм-канал Shot. По данным авторов, приехавший в Феодосию спортсмен стал свидетелем избиения толпой подростка. Боксер встал на защиту юноши и злоумышленники переключили внимание на него. В ходе драки спортсмену выбили глаз, а его помощнику сломали руку.

По данным прокуратуры Крыма, в нападении на чемпиона России приняли участие не менее восьми человек. В ведомстве заявили, что правоохранители задержали двух участников конфликта. Оба они оказались жителями Феодосии.

Драки Спортсмены Уголовное дело Крым Следственный комитет России
03 августа 2024, 17:11
Ставший тюрьмой для пациентов рехаб разогнали в Подмосковье
РИА «Новости»
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Уголовное дело о незаконном лишении свободы пациентов реабилитационного центра завели в Московской области. В пресс-службе регионального главка СК уточнили, что обвинение предъявили двум сотрудником организации, которые силой удерживали пациентов с наркотической и алкогольной зависимостью.

В ведомстве добавил, что речь идет о реабилитационном центре «Вектор жизни» в городском округе Мытищи.

Следователи установили, что с мая прошлого года в заведении находились пациенты с различными видами зависимостей. Сотрудники рехаба избивали постояльцев, лишали их еды и силой удерживали в помещении.

Заявление в полицию написал один из сбежавших из реабилитационного центра. Прибывшие на место правоохранители пресекли противоправную деятельность организации. Следователи возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы двух и более человек группой лиц по предварительному сговору.

По данным Telegram-канала Shot , заложниками мытищинского рехаба стали более 30 человек, среди которых оказалась девочка-подросток. Стоимость содержания в реабилитационном центре составляла 100 тысяч рублей в месяц.

По словам пациентов, за эти деньги их запирали в комнатах без воды и еды, не давали спать сутками, избивали и морально издевались. При этом сотрудники рехаба не давали отказавшимся от лечения пациентам уйти и продолжали брать деньги с их родных и близких.

В начале мая подобный реабилитационный центр закрыли в Пятигорске. По данным ставропольского главка СК, пациенты жаловались на регулярные избиения. Кроме того в заведении от сердечной недостаточности умер один из постояльцев. Против сотрудников и организаторов рехаба завели уголовное дело об истязании и гибели пациента.

Уголовное дело о незаконном лишении свободы пациентов реабилитационного центра завели в Московской области.

В пресс-службе регионального главка СК уточнили, что обвинение предъявили двум сотрудником организации, которые силой удерживали пациентов с наркотической и алкогольной зависимостью.

Наркотики Уголовное дело Алкоголь Избиения Следственный комитет России
03 августа 2024, 13:33
Генпрокуратура призвала передать государству имущество замглавы кубанского МЧС
РИА «Новости»
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Генпрокуратура подала иск об обращении в доход государства незаконно приобретенного имущества замначальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю полковника внутренней службы Сергея Симоненко. Об этом сообщили на сайте краевого суда.

В качестве истца выступил первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин, а ответчиком - сам Симоненко, две его дочери, отец и зять.

Иск поступил в суд еще 18 июля. Первое предварительное заседание состоится 5 августа.

«Это же стало основанием представления Генпрокуратуры в адрес руководства МЧС с требованием уволить Симоненко по отрицательным мотивам», - уточнил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах.

Офицера задержали 30 июля. Позже стало известно , что у него нашли свыше 50 объектов недвижимости и два десятка машин, в том числе премиум-класса.

Генпрокуратура РФ МЧС РФ
03 августа 2024, 13:29
Госнаграды сенатора Савельева не смягчат ему приговор в суде
РИА «Новости»
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Госнаграды сенатора Дмитрия Савельева не станут поводом для смягчения приговора в суде. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» сделал эксперт в вопросах уголовного права, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Обвиняемый имеет государственные награды, наличие которых зачастую учитывается судом в качестве смягчающих обстоятельств. Однако в случае совершения особо тяжкого преступления этот факт может не сработать», - сказал юрист.

Известно, что Савельев награжден орденами Александра Невского, Почета, медалями «За отвагу» и «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее сенатор стал фигурантом уголовного дела об организации приготовления к убийству. По данным СК, Савальев через посредников пообещал вознаграждение в 100 тысяч долларов за убийство предпринимателя.

Сенатора задержали накануне его дня рождения. Источник Mash отмечал, что подозреваемый любил устраивать дорогостоящие вечеринки. Однако в этот раз отметить праздник с размахом не удалось.

Басманный суд Москвы отправил Савельева в СИЗО до 2 октября. Вечером 2 августа в Сети появилось видео с сенатором на скамье подсудимых. Защита намерена обжаловать его арест.

Уголовное дело Убийства Суд Награды ФСИН Преступления ФСБ Приговоры Москва

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