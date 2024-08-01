01 августа 2024, 18:36

Суд отпустил из-под домашнего ареста вдову расчленненого рэпера Картрайта

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Обвиняемой по делу об убийстве и расчленении трупа рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) Марине Кохал изменили меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. Об этом 360.ru рассказала представляющая интересы обвиняемой адвокат Ирина Скурту.

Она подчеркнула, что считает решение суда справедливым и рассматривает его как очередной шаг к полному оправданию своей подзащитной.

«Пятый год пошел позавчера этому делу. Подозрения все никак не могут подтвердиться. Она не должна сидеть ни под стражей, ни под домашним арестом. Это справедливое решение суда», - заявила Скурту.

Адвокат добавила, что Кохал не может общаться с матерью, так как она тоже проходит по уголовному делу, но теперь сможет забрать к себе ребенка, который все это время находился у опекуна.

О смерти рэпера Энди Картрайта стало известно в июле 2020 года. В квартире, где артист жил вместе с женой Мариной Кохал, нашли его расчлененный труп. Супруга заявила, что рэпер умер от передозировки наркотиков. Она решила, чтобы не очернять его память, скрыть эту информацию от фанатов, и для этого расчленила труп на 15 частей и готовилась вынести останки.

До мая 2022 года Марина Кохал находилась в следственном изоляторе по обвинению в убийстве. По версии следствия, супруга ввела артисту лекарственный препарат, а после задушила из ревности. К расчленению трупа она привлекла свою мать.

Уголовное дело Убийства Суд Адвокаты Аресты
01 августа 2024, 17:39
СК запросил заочный арест экс-адвокату Новикову за госизмену
РИА «Новости»
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Следователи подали ходатайства об аресте трех мужчин, проходящих обвиняемыми по делу о государственной измене. Это следует из картотеки дел Лефортовского городского суда.

Анкетные данные двух фигурантов совпадают именами и фамилиями бывшего адвокатом и игрока «Что? Где? Когда?» Ильи Новикова* и ранее занимавшего пост вице-президента «Газпромбанка» Игоря Волобуева*. Третьим обвиняемым стал Дубинин А.С.

«Зарегистрированы материалы об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу Дубинина А. С., Волобуева И. М., Новикова И.С.*», - говорится в картотеке.

Фабула обвинений не раскрывается в связи с грифом секретности расследования.

В начале июня Гагаринский суд Москвы вынес заочный приговор в 8,5 лет колонии общего режима для бывшего адвоката Ильи Новикова* по делу о распространении недостоверных сведений о российской армии.

В материалах дела говорится, что экс-юрист дал интервью с ложными сведениями о действиях российских военных. Новиков* уехал из России в начале 2022 года.

*Илья Новиков - признан в России иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов и террористов.

*Игорь Волобуев - признан в России иностранным агентом.

Суд Россия Аресты Следственный комитет России
01 августа 2024, 17:11
Экс-журналистку «Ведомостей» Гончарову признали виновной в убийстве сожителя
РИА «Новости»
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Суд присяжных единогласно признал бывшую журналистку РБК и «Ведомостей» Оксану Гончарову виновной в убийстве экс-сожителя Алексея Самусева, но объявил ее заслуживающей снисхождения. Об этом сообщил «Коммерсант».

Согласно материалам уголовного дела, 28 сентября 2022 года Самусев, его друг Максим Валиулин и Гончарова вместе выпивали. Между ними возникла ссора, и Гончарова несколько раз ударила бывшего сожителя ножницами. Одна из ран оказалась смертельной.

Журналистке предъявили обвинение в убийстве, но она не признала вину и заявила, что только защищалась. Ее адвокат Александр Гаранин настаивал, что у подзащитной зафиксировали синяки и порез, а убитый, будучи ранее трижды судимым, много раз ее избивал.

Гособвинение при этом настаивало, что на орудии убийства не было отпечатков пальцев и других биологических следов Самусева, а Валиулин дал показания, что не видел у друга в руках ножниц.

«Я не желала смерти Алексею и испытала сильный шок, когда после первого допроса оперативник сообщил мне, что он после операции умер. Я рассчитывала, что он тоже даст показания», - заявила Гончарова в последнем слове.

Приговор по этому делу вынесут 19 августа. По Уголовному кодексу , если присяжные признали подсудимого заслуживающим снисхождения, суд не вправе назначить ему наказание строже двух третей от максимального срока.

В мае жительницу Удмуртии приговорили к восьми годам за убийство сожителя.

Убийства Суд
01 августа 2024, 13:58
Фигурантов дела «Военторга» попросили арестовать
РИА «Новости»
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Следствие попросило суд арестовать фигурантов дела «Военторга» о хищении денег при выполнении бюджетных контрактов для Минобороны. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Ходатайство об аресте фигурантов направили в Мещанский районный суд.

О возбуждении уголовного дела стало известно накануне. По данным ведомства, руководитель «Военторга», заключив контракт с Минобороны о поставках армейских несессеров, вместе с сообщниками закупил их через подконтрольные организации и поставил в войска по значительно завышенной цене. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее бывшему замминистра обороны генералу Дмитрию Булгакову предъявили обвинение в поставке армейских пайков по завышенной цене. Ущерб от его действий оценили в 1,3 миллиарда рублей.

Хищения МВД РФ Мошенничество
01 августа 2024, 07:13
Имущество фигурантов дела «Военторга» арестовали
РИА «Новости»
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В Москве наложили арест на имущество подозреваемых в крупных хищениях при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России. О решении суда сообщил источник РИА «Новости».

Суд в Москве 31 июля удовлетворил несколько ходатайств о наложении ареста на имущество фигурантов дела «Военторга». Собеседник агентства не уточнил, о каких именно ценностях шла речь.

Полиция задержала руководителя АО «Военторг» и бенефициара подконтрольных организаций по делу о хищении в особо крупном размере при исполнении госконтрактов на поставку «Армейских несессеров». По версии следствия, их стоимость завысили на 400 миллионов рублей. Правоохранители провели 64 обыска в Подмосковье, Псковской области, Республике Северная Осетия - Алания, на Кубани и Ставрополье, опросили более 30 свидетелей.

Уголовное дело Коррупция Аресты Деньги

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