Суд отправил в колонию строгого режима бывших топ-менеджеров ПФР

Бывшие руководители департаментов ПФР - Евгений Никитин, Александр Руднев, Евгений Турчак, Рубен Энфиаджян, Константин Янкин, а также еще один фигурант дела Дмитрий Радченко - отправятся отбывать наказание в колонию строгого режима.

Никитин получил 13 лет колонии, Энфиаджян, Руднев и Турчак - по 12 лет колонии, а Янкина приговорили к 11 годам колонии. Задержанный в зале суда Дмитрий Радченко осужден на шесть лет колонии за дачу взятки.

Суд установил, что топ-менеджеры получили от владельцев компаний «Техносерв» и «Редсис» более 190 миллионов рублей за содействие в заключении государственных контрактов с Пенсионным фондом на сумму 18 миллиардов рублей.

Ранее следствие выяснило, что в период с 2016 по 2019 годы подсудимые получали незаконные денежные выплаты от владельцев этих компаний - Алексея Ананьева, Сергея Гордеева и Дмитрия Радченко - за заключение контракта с ПФР.

Ананьева и Гордеева объявили в розыск, так как они успели скрыться после начала следствия.

Ананьев является бывшим совладельцем Промсвязьбанка. Он также фигурирует в другом уголовном деле о присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере.