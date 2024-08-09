09 августа 2024, 17:20

Суд отправил в колонию строгого режима бывших топ-менеджеров ПФР

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Пресненский суд Москвы вынес приговор фигурантам дела о взятке в Пенсионном фонде России, сумма которой составила почти 200 миллионов рублей. Решение опубликовала пресс-служба Мосгорсуда.

Бывшие руководители департаментов ПФР - Евгений Никитин, Александр Руднев, Евгений Турчак, Рубен Энфиаджян, Константин Янкин, а также еще один фигурант дела Дмитрий Радченко - отправятся отбывать наказание в колонию строгого режима.

Никитин получил 13 лет колонии, Энфиаджян, Руднев и Турчак - по 12 лет колонии, а Янкина приговорили к 11 годам колонии. Задержанный в зале суда Дмитрий Радченко осужден на шесть лет колонии за дачу взятки.

Суд установил, что топ-менеджеры получили от владельцев компаний «Техносерв» и «Редсис» более 190 миллионов рублей за содействие в заключении государственных контрактов с Пенсионным фондом на сумму 18 миллиардов рублей.

Ранее следствие выяснило, что в период с 2016 по 2019 годы подсудимые получали незаконные денежные выплаты от владельцев этих компаний - Алексея Ананьева, Сергея Гордеева и Дмитрия Радченко - за заключение контракта с ПФР.

Ананьева и Гордеева объявили в розыск, так как они успели скрыться после начала следствия.

Ананьев является бывшим совладельцем Промсвязьбанка. Он также фигурирует в другом уголовном деле о присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере.

Пенсия Мосгорсуд
09 августа 2024, 16:49
Блогер Портнягин оплатил 63 млн рублей штрафа
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В Тверском районном суде Москвы решили продлить сроки домашнего ареста бизнесмену и блогеру Дмитрию Портнягину до 10 октября. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Адвокат блогера Евгений Грицков уточнил изданию, что его подопечный выплатил 63 миллиона рублей штрафа практически сразу, как только возбудили уголовное дело.

Защита пояснила, что в их распоряжении имеется налоговая экспертиза задолженности Портнягина, в которой суммы расходятся. То есть, по словам адвоката, блогеру насчитали восемь лишних миллионов рублей.

Кроме того, защита потребовала частичное прекращение дела.

Портнягина задержали в апреле в Ростовской области. По версии следствия, предприниматель и его супруга не выплатили более 124 миллионов рублей налогов. Еще свыше 91 миллиона рублей они перевели на банковские счета третьих лиц.

Авторы статьи отметили, что во время допроса блогер признался о дроблении бизнеса между женой и партнером, чтобы платить налоги по упрощенной схеме.

Налоги Блогеры Аресты
09 августа 2024, 10:23
В хостел «Три звезды» в Москве пришли с обысками по делу об экстремизме
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Следователи пришли с обысками в хостеле «Три звезды» в рамках дела об организации экстремистского сообщества. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка СК России.

Представители ведомства пришли в хостел на улице Новаторов для проверки миграционного законодательства. Следователи обнаружили там более 390 иностранцев.

«Получена информация о нарушении миграционного законодательства в хостеле ООО „Три звезды“. <…> На объекте установлен 441 человек, из них 391 иностранный гражданин», - указали в ведомстве.

Иностранцев доставят в полицию для проверки миграционного законодательства и других возможных правонарушений. Следователи изъяли финансово-хозяйственную документацию общества. Руководство хостела также увезли в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.

Президент Владимир Путин недавно подписал закон, согласно которому полиция получила право выдворять из России иностранцев и лиц без гражданства. До этого подобные полномочия были только у судей и пограничников.

Мигранты Россия Экстремизм Полиция
09 августа 2024, 02:36
Россиянина посадят на девять лет за госизмену и кражу
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Московский областной суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима россиянина Михаила Баранова за государственную измену,  попытку контрабанды и кражу в составе группы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой пресс-службу суда.

«Приговором Мособлсуда Баранову Михаилу Владимировичу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет», - заявил источник агентства.

Материалы дела находятся в секрете. Так часто происходит, если дело связано с госизменой.

Ранее обвинение в ходе прений в Свердловском областном суде запросило 15 лет колонии для гражданки РФ и США Ксении Карелиной. Женщину обвинили в госизмене. Кроме срока, гособвинитель потребовал назначить ей штраф в размере 500 тысяч рублей.

Суд Контрабанда Приговоры Кражи
09 августа 2024, 00:21
Черногория экстрадирует обвиняемых во взятке Маркуса и Ушкалова в Россию
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Черногория по запросу России экстрадирует Андрея Маркуса и Алексея Ушкалова, которых обвинили в коррупционных действиях. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ в Telegram-канале.

По данным следователей, с сентября 2021 года по апрель 2023-го, подозреваемые были на руководящих постах в коммерческой фирме и передавали взятки чиновникам из организации системы здравоохранения Брянской области. Незаконное вознаграждение полагалось за заключение договоров поставок разных лекарственных препаратов и беспрепятственной оплаты по ним.

Сейчас обвиняемых готовят к вылету из Подгорицы в Москву транзитом через Турцию. Их сопроводят сотрудники НЦБ Интерпола и ФСИН РФ.

Ранее суд арестовал экс-начальника вещевого управления Минобороны полковника запаса Владимира Демчика. Его заподозрили в получении взятки.

Генпрокуратура РФ Турция Суд ФСИН Россия Чиновники Черногория Москва

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