Суд отправил в колонию основателя «Академии частного инвестора»

По данным ведомства, Ховратов на должности генерального директора ООО «Академия частного инвестора» вместе с подельницей, которая находится в розыске, и другими сообщниками создали сайт, на котором разместили информацию о возможности для всех желающих стать совладельцем, пайщиком, дольщиком, акционером глобального инвестиционного фонда.

Злоумышленники обманывали пользователей, обещая, что их вложения пойдут на реализацию программы Новой экономической эволюции мира, которую разработал Ховратов. В результате этого вкладчики якобы получат высокий доход.

Для продвижения такого способа инвестирования денег сообщники публиковали различные статьи, подтверждающие реальную возможность заработка, а также от имени общества продавали разные курсы и тренинги по грамотному инвестированию денег.

Желая выйти на крупные доходы, пользователи покупали у Ховратова и его команды криптовалюту, переводя на подконтрольные им счета деньги. Аферисты, получив реальную прибыль, поделили ее между собой. Обещанные выплаты дивидендного дохода от инвестирования в криптовалюту пользователи так и не получили, деньги также им не вернули.

Мошенники также освоили новую схему обмана в отношении корпоративных клиентов. Злоумышленники создают в мессенджерах фейковые аккаунты директоров и от их имени просят о переводе средств на тот или иной счет.