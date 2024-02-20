Суд отправил в колонию мужчину, дважды выстрелившего в прохожего в центре Москвы
Суд отправил в колонию Алмазхана Алиева по делу о стрельбе в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
В ведомстве уточнили, что суд признал виновным в хулиганстве 25-летнего мужчину и назначил ему наказание в виде трех лет заключения в колонии общего режима.
Летом прошлого года рядом с рестораном на улице Рочдельская прохожий поругался с молодыми людьми, сидевшими в машине без номеров.
Во время конфликта, находившиеся в салоне автомобиля мужчины два раза выстрелили из травматического пистолета в оппонента и уехали. Пострадавший получил серьезные ранения.
На днях в Москве на Дегунинской улице мужчина на Toyota Camry приехал на автомойку и начал стрелять. Один человек получил огнестрельное ранение. Сейчас нападавшего разыскивают полицейские.