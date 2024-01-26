Суд отправил россиянина в СИЗО за конфиденциальное сотрудничество с иностранцами
Мещанский суд Москвы постановил арестовать гражданина России, обвиняемого в сотрудничестве с иностранцами. Ему может грозить до восьми лет колонии, сообщило РИА «Новости».
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Шатресову меру пресечения в виде заключения под стражу», - процитировало агентство судью.
Мужчина проходит по делу о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством или организацией. Статья предусматривает от трех до восьми лет заключения.
Другие подробности дела обвиняемого не уточняются.
Ранее Лефортовский суд в Москве арестовал журналистку Нику Новак до 24 февраля по подозрению в сотрудничестве с иностранным государством против России. Дело против нее имеет гриф «секретно», поэтому детали разбирательства не разглашают.