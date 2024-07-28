28 июля 2024, 13:40

Суд отправил под стражу подозреваемых по делу о подготовке теракта в Каспийске

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Советский районный суд Махачкалы арестовал трех мужчин, которых подозревают в создании террористического сообщества для подрыва церкви Казанской иконы Божией Матери и ее прихожан. Об этом сообщили «Известия».

Обвиняемых заключили под стражу на два месяца - до 25 сентября.

По данным ТАСС , подсудимые готовили теракт в Каспийске и самостоятельно соорудили взрывное устройство. Их обвинили в организации террористического сообщества, незаконном изготовлении взрывчатки и покушении на теракт.

Сотрудники ФСБ задержали трех мужчин. Один из них признался на допросе, что планировал взорвать церковь и убивать полицейских, патрулирующих улицы. Задержанные местные жители признали свою вину , по месту их проживания правоохранители нашли взрывное устройство, оружие и инструкции по ведению боя в городских условиях.

Дагестан Суд Терроризм Преступления
28 июля 2024, 03:50
В Госдуме заявили, что на дело сына Бажаева о драке с полицейским пытаются «активно повлиять»
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Руководство МВД лично контролирует расследование нападения на полицейского рядом со стадионом «Лужники» в Москве, в котором заподозрили сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура. Об этом заявил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Руководство МВД взяло под личный контроль разбирательства с дракой сына миллиардера Тимура Бажаева в связи с активными попытками повлиять на их ход», - написал он.

По его словам, Тимур напал на начальника отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Москвы Александра Махонина, который отвечает за всю безопасность Центрального округа.

Очевидцы рассказали, что конфликт случился после попытки Бажаева-младшего проникнуть в «Лужники» со стороны Лужнецкой набережной через служебную калитку. Махонин не пропустил молодого человека и призвал пройти через обычный вход. В итоге Тимур ударил правоохранителя по лицу и затеял драку.

«Поскольку вся история попала на видео, а избитый начальник ОООППММ и другие сотрудники - от своей позиции уже не откажутся, уйти от ответственности виновному никак не удастся», - написал Хинштейн.

Ранее миллиардер Муса Бажаев прокомментировал ситуацию с дракой его сына. Бизнесмен объяснил, что ему неизвестны детали, однако, если Тимур действительно виноват, то ответит за содеянное.

Драки Полиция Москва
28 июля 2024, 03:33
«Будет отвечать». Миллиардер Бажаев прокомментировал драку сына с полицейским в Москве
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Российский миллиардер Муса Бажаев заявил, что если его сын Тимур виновен в драке с полицейским, то ответит за содеянное. Об этом он сказал в беседе с газетой «Известия».

Бизнесмен не уверен, что его сын действительно совершил «неправильные асоциальные действия», он считает, что ситуация образуется.

«Мне об этом неизвестно пока, и я с этим бороться не собираюсь, если мой сын виноват <…> то будет отвечать», - сказал Бажаев.

Ранее в СК Москвы заявили, что 23-летний Тимур Бажаев подрался с сотрудником полиции рядом со стадионом «Лужники». В итоге парня задержали и возбудили против него уголовное дело. По данным следователей, он начал нарушать общественный порядок, а потом вступил в конфликт с правоохранителем и начал драться.

Драки Уголовное дело Полиция Москва
28 июля 2024, 00:39
Сына миллиардера Мусы Бажаева задержали за драку с полицейским
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Сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура задержали в Москве за драку с полицейскими. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, 23-летний парень напал на сотрудников МВД около стадиона «Лужники». В скором времени его отправят на медосвидетельствование, а потом в суд, где ему изберут меру пресечения. Следственный комитет по Москве завел уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Как заявили в Telegram-канале столичного СК, происшествие случилось 27 июля. Тимур был около «Лужников» и начал нарушать общественный порядок, после чего вступил в перепалку с полицейским и применил насилие по отношению к нему.

Предположительно, отец Тимура - Муса Бажаев, глава концерна «Группа Альянс», занимающегося нефтяной промышленностью и строительством. Также он входит в совет директоров ГК «Русская платина».

Ранее депутата Красноярского края заподозрили в избиении своей сожительницы. Как сообщили в региональном СК, после истязаний чиновник угрожал женщине убийством.

Драки Уголовное дело Суд Строительство Отношения Избиения Москва
27 июля 2024, 21:42
Обвиняемый в подрыве машины Серебряков частично признал вину
РИА «Новости»
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Евгений Серебряков, которому предъявили обвинение в подрыве внедорожника на севере Москвы, на следствии частично признал вину. Об этом сообщила п ресс-служба СК России.

Мужчина в ходе следственных действий рассказал, как он устанавливал взрывное устройство под автомобиль.

«В ходе допроса он частично признал вину в инкриминируемых деяниях и при проверке показаний на месте подробно рассказал следователям об обстоятельствах совершения преступления», - сообщил следком.

Следственные действия с обвиняемым в подрыве продолжаются, добавили в ведомстве. На месте происшествия накануне прошли следственные мероприятия с участием Серебрякова.

Преступления Взрывы СК РФ Россия Машины Москва

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