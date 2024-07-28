Суд отправил под стражу подозреваемых по делу о подготовке теракта в Каспийске

Руководство МВД лично контролирует расследование нападения на полицейского рядом со стадионом «Лужники» в Москве, в котором заподозрили сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура. Об этом заявил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Руководство МВД взяло под личный контроль разбирательства с дракой сына миллиардера Тимура Бажаева в связи с активными попытками повлиять на их ход», - написал он.

По его словам, Тимур напал на начальника отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Москвы Александра Махонина, который отвечает за всю безопасность Центрального округа.

Очевидцы рассказали, что конфликт случился после попытки Бажаева-младшего проникнуть в «Лужники» со стороны Лужнецкой набережной через служебную калитку. Махонин не пропустил молодого человека и призвал пройти через обычный вход. В итоге Тимур ударил правоохранителя по лицу и затеял драку.

«Поскольку вся история попала на видео, а избитый начальник ОООППММ и другие сотрудники - от своей позиции уже не откажутся, уйти от ответственности виновному никак не удастся», - написал Хинштейн.

Ранее миллиардер Муса Бажаев прокомментировал ситуацию с дракой его сына. Бизнесмен объяснил, что ему неизвестны детали, однако, если Тимур действительно виноват, то ответит за содеянное.