Суд отправил под стражу подозреваемых по делу о подготовке теракта в Каспийске
Советский районный суд Махачкалы арестовал трех мужчин, которых подозревают в создании террористического сообщества для подрыва церкви Казанской иконы Божией Матери и ее прихожан. Об этом сообщили «Известия».
Обвиняемых заключили под стражу на два месяца - до 25 сентября.
По данным ТАСС , подсудимые готовили теракт в Каспийске и самостоятельно соорудили взрывное устройство. Их обвинили в организации террористического сообщества, незаконном изготовлении взрывчатки и покушении на теракт.
Сотрудники ФСБ задержали трех мужчин. Один из них признался на допросе, что планировал взорвать церковь и убивать полицейских, патрулирующих улицы. Задержанные местные жители признали свою вину , по месту их проживания правоохранители нашли взрывное устройство, оружие и инструкции по ведению боя в городских условиях.