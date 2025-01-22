22 января 2025, 16:14

Суд отправил под стражу фигуранта по делу о стрельбе около «Кофемании» в центре Москвы

Читайте нас в: Google Новости

Московский суд в качестве меры пресечения отправил под стражу мужчину, которого подозревают в хулиганстве с применением оружия. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

По версии следствия, фигурант уголовного дела Джалил Исамбеков выстрелил в прохожего и создал панику в общественном месте. Пресненский районный суд арестовал подозреваемого на срок один месяц 10 суток.

«Исамбеков <… >, пренебрегая установленными нормами и правилами поведения, заранее приискал предмет, используемый в качестве оружия, схожий с пистолетом, умышленно произвел выстрел в сторону неизвестного, причинив последнему боль и создал панику в общественном месте», - отметили в пресс-службе.

Мужчина в ноябре открыл стрельбу рядом с «Кофеманией» на Большой Никитской улице и ранил человека. Предположительно, между посетителями кофейни возник конфликт. Приехавшие на место сотрудники полиции нашли на месте ЧП несколько гильз, сообщила московская прокуратура.

Уголовное дело Суд Стрельба Москва
22 января 2025, 16:35
Суд отказался освободить Стрелкова по УДО
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Суд отклонил ходатайство об освобождении бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) из колонии по УДО из-за отрицательной характеристики, которую заключенному дали в ИК No 5 Кирово-Чепецка. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В администрации колонии заявили, что Стрелков не признает свою вину и стоит на профилактическом учете как лицо, исповедующее экстремистскую идеологию.

«Цель исправления не достигнута и нет уверенности, что он вновь не совершит преступление», - отметили в характеристике осужденного.

Адвокат Стрелкова подтвердил, что защита обжалует решение суда. Новое ходатайство об УДО подадут летом, когда истечет срок дисциплинарного взыскания.

Ранее Верховный суд России признал законным приговор Стрелкову по делу о публичных призывах к экстремизму. Подсудимого приговорили к четырем годам лишения свободы и этапировали в колонию Кирово-Чепецка. В ИК условия содержания Стрелкова ужесточили, так как признали его склонным к побегу.

Суд УДО
22 января 2025, 16:34
Банда из Волгограда незаконно продавала рога краснокнижного животного
Пресс-служба Следственного комитета
Читайте нас в: Google Новости
В Волгограде преступная группа под руководством иностранца занимались незаконным оборотом рогов сайгака, который занесен в Красную книгу России. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

С февраля 2022 года злоумышленники продавали рога исчезающего животного в нескольких российских регионах, среди которых Волгоградская, Саратовская, Астраханская области, а также Приморский край и Республика Бурятия.

Товар они покупали возле границы с Казахстаном, а затем переправляли его в Волжский, откуда почтой доставляли на Дальний Восток, а оттуда - в другие страны. Чаще всего рога сайгака покупали граждане государства, где эту продукцию используют для изготовления препаратов восточной медицины.

Глава преступной группы, который находился на российской территории незаконно, уехал из страны. Его объявили в международный розыск. Остальных членов банды задержали: двоих поймали в Волжском, одного - в Приморском крае, а другого - в Астраханской области.

Следователи изъяли у злоумышленников более 2000 рогов. Так, из-за действий участников группировки погибла по меньшей мере 1000 редких особей.

Всем участникам уголовного дела предъявили обвинения. Троих заключили под стражу, а еще одного отправили под домашний арест.

В Подмосковье в середине января трижды задерживали браконьеров за незаконную добычу кабанов и лосей.

Преступления Животные Следственный комитет России
22 января 2025, 16:04
Бывшего игрока «Что? Где? Когда?» включили в список террористов и экстремистов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Бывшего участника телеигры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова* и общественного деятеля Леонида Гозмана* включили в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщили на сайте Росфинмониторинга.

Гозмана* Гагаринский районный суд города Москвы в июле прошлого года заочно приговорил восьми с половиной годам колонии общего режима. Его осудили по делу о распространении заведомо ложной информации об армии России.

Аскерова* трижды оштрафовали за нарушение правил деятельности иностранных агентов. Кроме того, он был подозреваемым по уголовному делу о реабилитации нацизма.

Ранее в список террористов и экстремистов включили фигурантов уголовного дела о теракте в Москве , в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

* Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, выполняет функции иностранного агента в России

Терроризм Россия Экстремизм
22 января 2025, 15:18
Начальника отдела банка отправили в СИЗО за кражу денег у клиента
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Таганский районный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца начальника отдела кредитования малого и среднего бизнеса банка НБС Алексея Гостюхина, обвиняемого в краже в особо крупном размере. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

По данным следствия, Гостюхин с подельником похитили средства из банковской ячейки, на которую потерпевшая заключила договор аренды, и скрылись, но были задержаны в одном из столичных аэропортов.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что сумма ущерба составила около 180 миллионов рублей, деньги злоумышленники выносили по частям, а последнюю партию перевели в криптовалюту.

Ранее бухгалтера одной из компаний в Нижнем Новгороде обвинили в присвоении 3,5 миллиона рублей через фиктивные договоры на выполнение работ.

Уголовное дело Банки МВД РФ СИЗО Кражи Деньги Полиция

Новости по теме