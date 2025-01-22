Суд отправил под стражу фигуранта по делу о стрельбе около «Кофемании» в центре Москвы

По версии следствия, фигурант уголовного дела Джалил Исамбеков выстрелил в прохожего и создал панику в общественном месте. Пресненский районный суд арестовал подозреваемого на срок один месяц 10 суток.

«Исамбеков <… >, пренебрегая установленными нормами и правилами поведения, заранее приискал предмет, используемый в качестве оружия, схожий с пистолетом, умышленно произвел выстрел в сторону неизвестного, причинив последнему боль и создал панику в общественном месте», - отметили в пресс-службе.

Мужчина в ноябре открыл стрельбу рядом с «Кофеманией» на Большой Никитской улице и ранил человека. Предположительно, между посетителями кофейни возник конфликт. Приехавшие на место сотрудники полиции нашли на месте ЧП несколько гильз, сообщила московская прокуратура.