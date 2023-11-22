Суд отправил под домашний арест экс-замминистра энергетики

«Суд отказал в аресте Петра Нидзельского и отправил обвиняемого под домашний арест на срок до 18 января 2024 года», - указали в сообщении.

Правоохранители задержали 78-летнего бывшего замминистра энергетики России Петра Нидзельского в Москве. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Нидзельский занимал должность заместителя министра топлива и энергетики России в период с 1994 по 2000 год. В октябре МВД России установило факт получения взятки экс-чиновником в размере 227 миллионов рублей. Глава ведомства Владимир Колокольцев сообщал, что эти деньги предназначались для оказания содействия при заключении госконтрактов.