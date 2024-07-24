24 июля 2024, 16:13

Суд отправил под арест обвиняемого в сожжении матери и бабушки москвича

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Московский суд постановил заключить под стражу 23-летнего москвича, которого подозревают в двойном убийстве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По версии следствия, подсудимый поджег дверь в квартиру, в которой находились его мать и бабушка. Во время судебного заседания обвиняемый возразил против ареста и заявил, что не собирается скрываться от правосудия.

Пожар произошел в жилом доме произошел на улице Краснобогатырской. Спасатели потушили огонь и обнаружили тела двух женщин 1934 и 1968 годов рождения. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство», ход расследования контролирует прокуратура.

Ранее житель Москвы зарезал в квартире на Тайнинской улице двух родственниц. Мужчина признал свою вину и рассказал, что убил женщин из-за личных неприязненных отношений. Суд арестовал обвиняемого. За двойное убийство матери и бабушки 33-летнему преступнику грозит до 20 лет колонии.

Убийства Пожары Суд Преступления Аресты
24 июля 2024, 14:43
Аниматора по делу о пожаре на квесте в Дагестане заключили под стражу
Пресс-служба Следственного комитета
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В Махачкале арестовали 18-летнего аниматора квест-парка по делу о гибели двух девушек. Подробности сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Дагестан.

Смертельный пожар начался в квест-руме «Дом ужаса» после того, как юноша бросил горящую перчатку на емкость с бензином. Молодого человека подозревают в непреднамеренном поджоге здания.

Уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

При пожаре заживо сгорели две студентки. Подруги пришли, но в буквальном смысле оказались в огненной ловушке. Пострадал мужчина - спутник одной из девушек.

Когда девушки проходили испытание, аниматор, следуя сценарию, поджег перчатку и отбросил в сторону, где лежали заправленные бензопилы. Огонь вспыхнул моментально, а люди оказались взаперти. Одна из подруг была прикована к стулу и не могла выбраться, вторая пыталась ей помочь.

Устроившего пожар в квест-комнате в Махачкале задержали. Позже полиция вышла на второго аниматора дагестанского квест-парка. Следствие выяснило, что в момент возгорания он тоже находился в здании. Владелец квеста остался в статусе свидетеля.

Дагестан Пожары Бензин Россия
24 июля 2024, 14:21
СК установил личность подрывника авто на севере Москвы
РИА «Новости»
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Следователи установили личность подозреваемого в подрыве автомобиля на севере Москвы. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Следователи начали осматривать машину, на которой подозреваемый приехал к месту взрыва.

Внедорожник Toyota Land Cruiser на Синявинской улице взорвался 24 июля на Синявинской улице. В момент взрыва в машине находились два человека. Водителю оторвало стопы, женщина не пострадала.

По данным Telegram-канала «112» , неизвестный заложил взрывчатку под водительское сиденье. Тротиловый эквивалент взрывного устройства составлял порядка 500 граммов.

Следственный комитет России Москва
24 июля 2024, 04:25
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Юсуфзода пытался уничтожить доказательства
РИА «Новости»
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Один из участников теракта в «Крокус Сити Холле» Якубджони Юсуфзода по указанию организаторов пытался уничтожить улики до своего задержания. Об этом свидетельствую судебные документы, которые имеются в распоряжении РИА «Новости».

«[Юсуфзода] по указанию организаторов преступления предпринял меры к уничтожению средств совершения преступления и иных доказательств преступной деятельности», - следует из судебного постановления.

Следствие установило, что фигурант за несколько дней до теракта перевел со своей карты деньги соучастнику, часть средств он отправил другому исполнителю уже после нападения на «Крокус».

Уроженца Таджикистана Якубджони Юсуфзоду Басманный районный суд Москвы арестовал 1 апреля 2024 года. Его обвинили по статье «Террористический акт».

Задержания Уголовное дело Суд Терроризм Преступления Россия Деньги Москва Теракт в «Крокусе»
23 июля 2024, 23:00
Нетрезвый мужчина с ножом чуть не набросился на детей на празднике в Первоуральске
Freepik
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Недовольный мужчина устроил скандал в Первоуральске во дворе жилого дома, где проводили детский день рождения. Подробности происшествия в беседе с 360.ru раскрыла аниматор Виктория, которая проводила праздник.

«Происходило поздравление, во время которого вышел мужчина в нетрезвом состоянии. Начал требовать какие-то документы для того, чтобы мы могли проводить праздник. Хотя это был понедельник, 15:00, мы ничего не нарушали», - заявила она.

По словам собеседницы, отцы присутствующих на мероприятии детей попытались договориться с мужчиной, но тот не хотел идти на уступки. В итоге началась потасовка, после которой недовольный гражданин ушел. Однако через несколько минут он вернулся с ножом.

Виктория отметила, что несмотря на неприятную ситуацию, ведущие продолжили развлекать детей, чтобы отвлечь их от негатива и не напугать.

Как заявил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, правонарушителя уже задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. По версии следователей, мужчина возмутился из-за праздника и громкой музыки, поэтому начал агрессивно вести себя.

Праздники Дети СК РФ Мужчины

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