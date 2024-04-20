20 апреля 2024, 22:37

Суд отложил рассмотрение дела пособников Шахина Аббасова на 72 часа

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Замоскворецкий районный суд Москвы приступил к рассмотрению материалов дела об избрании меры пресечения пособникам Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве Кирилла Ковалева за замечание о неправильной парковке в Люблине несколько дней назад. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Перед судом предстали отец и дядя обвиняемого в убийстве Аббасова - Аббасов Низами Иса оглы, Аббасов Бахтияр Иса оглы. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и отложил рассмотрение дела на 72 часа, продлив срок задержания до 23 апреля 2024 года.

Резонансное убийство произошло 17 апреля в Люблине на Краснодарской улице. Скандал разгорелся из-за неправильно припаркованного автомобиля Аббасова. Ему сделали замечание, а в результате завязавшейся потасовки погиб 24-летний Кирилл Ковалев.

Полиция нашла автомобиль , на котором Аббасов скрылся с места преступления. Брошенный BMW обнаружили на улице Новороссийской.

Задержания Убийства Суд Преступления Полиция Москва
20 апреля 2024, 22:39
Сотрудников таможни и ГИББД посадили на 10 лет в Дагестане
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Советский районный суд Махачкалы осудил 8 человек за уклонение от уплаты таможенных платежей и злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда Дагестана.

По данным следствия, в преступном сообществе состояли сотрудники местного таможенного поста, ГИБДД и гражданские лица.

Подсудимых приговорили к девяти и 10 годам строгого режима. Их взяли под стражу в зале суда.

Предпринимателю и блогеру Дмитрию Портнягину ранее избрали меру пресечения по делу о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов. Тверской районный суд Москвы приговорил его к домашнему аресту сроком почти на два месяца.

Федеральная налоговая служба заподозрила «Ашан» в неуплате налогов. Торговая сеть сообщила о риске доначисления почти 181 миллиона рублей.

Дагестан Суд Таможня ГИБДД
20 апреля 2024, 20:22
СК потребовал арестовать родственников подозреваемого в убийстве из-за парковки в Люблине
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Представители СК РФ потребовали арестовать двух родственников подозреваемого в убийстве москвича из-за замечания о неправильной парковке в столичном районе Люблино. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Речь идет о дяде и брате 21-летнего Шахина Аббасова, которого подозревают в убийстве: Аббасове Бахтияре Иса Оглы и Аббасове Низами Иса Оглы.

Дело рассматривает Замоскворецкий районный суд города Москвы.

Трагедия произошла 17 апреля. Уроженец Азербайджана припарковал машину на тротуаре у подъезда дома на Краснодарской улице в столице. Местный житель сделал водителю замечание, а тот набросился на него. Мужчину избили и ранили ножом в живот, пострадавший скончался.

Убийства Суд СК РФ Москва
20 апреля 2024, 19:13
Экс-кандидат в депутаты Тверской думы признался в соцсетях в убийстве супруги
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Бывший кандидат в депутаты Думы Твери Николай Никольский рассказал, что убил свою 36-летнюю жену. Он опубликовал сообщение об этом в соцсети «ВКонтакте» и попросил позаботиться о его дочери.

«Да, я это сделал. Не собираюсь отпираться и понесу необходимое наказание», - написал мужчина, добавив, что примет свою участь «с гордо поднятой головой».

Он посчитал свой поступок правильным решением, а поведение супруги - предательством. Мужчина оскорбил покойную, назвав ее «лживой тварью».

«Пусть такая же судьба постигнет всех ей подобных», - написал Никольский.

Он также попросил знакомых позаботиться о его ребенке.

«Обращаюсь ко всем с единственной просьбой - сберегите дочку… Она - мой последний стимул жить», - заключил экс-кандидат в депутаты.

Ранее житель Ставрополя убил свою супругу и двух дочерей. Тесть нашел тела родственников в запертой квартире. По версии следствия, после совершения преступления ставрополец свел счеты с жизнью.

Убийства ВКонтакте Соцсети Депутаты
20 апреля 2024, 16:10
Появились кадры с места расстрела предпринимателя в Балашихе
Пресс-служба Следственного комитета
Читайте нас в: Google Новости
Следователи и криминалисты продолжают работать в Балашихе, где злоумышленник убил предпринимателя. Кадры с места случившегося появились в распоряжении «360».

Следственный комитет на видео показал орудие убийства и место преступления. На кадрах видно, что специалисты проводят экспертизу у подъезда многоэтажного жилого дома. СК также показал на видео пистолет, из которого стреляли в 60-летнего мужчину.

Тело предпринимателя обнаружили в Балашихе утром 20 апреля.

Убитый являлся владельцем круглосуточного магазина-универсама на улице Свердлова. Местные Telegram-каналы предположили, что преступник подкараулил мужчину у его дома и застрелил в упор из пистолета.

По факту его убийства возбудили уголовное дело.

Прокуратура опубликовала фотографии с оружием, гильзами и местом преступления. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося и лиц, причастных к преступлению.


Уголовное дело Убийства Преступления Видео Оружие Балашиха

Новости по теме