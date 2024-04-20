Суд отложил рассмотрение дела пособников Шахина Аббасова на 72 часа

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Перед судом предстали отец и дядя обвиняемого в убийстве Аббасова - Аббасов Низами Иса оглы, Аббасов Бахтияр Иса оглы. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и отложил рассмотрение дела на 72 часа, продлив срок задержания до 23 апреля 2024 года.

Резонансное убийство произошло 17 апреля в Люблине на Краснодарской улице. Скандал разгорелся из-за неправильно припаркованного автомобиля Аббасова. Ему сделали замечание, а в результате завязавшейся потасовки погиб 24-летний Кирилл Ковалев.

Полиция нашла автомобиль , на котором Аббасов скрылся с места преступления. Брошенный BMW обнаружили на улице Новороссийской.