Суд отказался освободить Стрелкова по УДО

В администрации колонии заявили, что Стрелков не признает свою вину и стоит на профилактическом учете как лицо, исповедующее экстремистскую идеологию.

«Цель исправления не достигнута и нет уверенности, что он вновь не совершит преступление», - отметили в характеристике осужденного.

Адвокат Стрелкова подтвердил, что защита обжалует решение суда. Новое ходатайство об УДО подадут летом, когда истечет срок дисциплинарного взыскания.

Ранее Верховный суд России признал законным приговор Стрелкову по делу о публичных призывах к экстремизму. Подсудимого приговорили к четырем годам лишения свободы и этапировали в колонию Кирово-Чепецка. В ИК условия содержания Стрелкова ужесточили, так как признали его склонным к побегу.