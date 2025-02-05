Суд оставил в СИЗО бывшего замминистра обороны Павла Попова
Второй западный окружной военный суд оставил в следственном изоляторе экс-замминистра обороны России Павла Попова, которого обвинили в хищении средств, выделенных для подмосковного парка «Патриот». Об этом сообщило РИА «Новости».
«Решение о продлении меры пресечения Попову оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения», - заявил судья на заседании.
В декабре прошлого года Попову продлили срок ареста до 22 марта. Под стражу его отправили в конце августа.
Попова же обвиняют по делу о мошенничестве. По данным следователей, бывший заместитель министра за счет парка «Патриот» организовал ремонт своего загородного участка, а также отправил туда строительные материалы, предназначенные для парка.
После задержания имущество Попова арестовали. Несмотря на это, оно все равно находится в его собственности. Наложенный арест только запрещает продавать или дарить его.