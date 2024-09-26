26 сентября 2024, 16:06

Суд оставил под стражей напавшего на полицейского в Москве американца Татера

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Московский городской суд оставил под стражей 46-летнего американца Джозефа Татера, которого обвинили в нападении на полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Мосгорсуд подтвердил решение Мещанского районного суда Москвы в отношении Татера, отклонив его апелляционную жалобу.

По данным следствия, 14 августа Татера задержали и доставили в полицейский участок после конфликта в гостинице, где ему отказали в заселении из-за отсутствия миграционной карты. Уже в отделе он напал на капитана полиции, который пытался успокоить мужчину.

В результате драки возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». На следующий день Мещанский суд Москвы поместил американца под стражу до 14 октября по делу о мелком хулиганстве. Татер свою вину не признал.

США Суд
25 сентября 2024, 11:45
В Ростовской области задержали заместителя министра спорта Гадарову
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Правоохранители задержали заместителя министра спорта Ростовской области Светлану Гадарову. Об этом сообщил Telegram-канал «Новости Ростова-на-Дону».

«Она задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. Гадарову подозревают в коррупционном преступлении», - сообщил источник канала.

Задержания Коррупция
25 сентября 2024, 11:22
После задержания Копайгородского с обысками пришли к бывшему заммэра Сочи
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В Хостинском районе Сочи проходят обыски у главы района Ивана Савина и экс-заместителя мэра Олега Бурлева. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.

«Это правда», - заявил источник агентства, отвечая на вопрос о проведении обысков у Савина и Бурлева.

Олег Бурлев ранее занимал пост заместителя мэра Сочи под руководством Алексея Копайгородского, а после его отставки некоторое время исполнял обязанности главы города.

Однако в августе администрация города сообщила, что Бурлев уволился из мэрии по собственному желанию. Иван Савин стал главой Хостинского района в 2020 году.

Ранее стало известно, что в отношении бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского также проводятся следственные действия. Бывшего градоначальника задержали в Луганске. В начале сентября Копайгородский отправился в зону СВО.

Уголовное дело Сочи
25 сентября 2024, 10:25
Отправившегося в зону СВО экс-мэра Сочи заподозрили в нарушении закона
РИА «Новости»
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Против бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского проводят следственные действия. Об этом сообщили РИА «Новости» источники.

В чем подозревают экс-градоначальника, пока не сообщается. В начале сентября стало известно, что, покинув пост, он отправился добровольцем в зону специальной военной операции.

Копайгородский был мэром Сочи с 2019 года и ушел в отставку в мае.

В августе бывший глава Нового Уренгоя Андрей Воронов, обвиненный в получении особо крупной взятки, попросился добровольцем на фронт , сославшись на то, что владеет рукопашным боем, многими видами оружия и полностью здоров.

В июне первого заместителя мэра Орла Вадима Ничипорова задержали по делу о коррупции. Его обвинили в препятствовании бизнесу.

Уголовное дело Законы Сочи
24 сентября 2024, 14:54
Попытку теракта пресекли в нижегородской колонии
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Группа заключенных намеревалась совершить террористический акт против сотрудников исправительной колонии № 6 в Варнавинском округе Нижегородской области. Об этом сообщило издание NewsNN.

По информации источника, группа лиц создала тюремный джамаат в ИК-6 и планировала напасть на сотрудников колонии с целью побега. Правоохранители обезвредили радикалов, Следственный комитет завел уголовные дела.

В 2024 году заключенные уже совершали теракты в российских исправительных учреждениях. В июне они взял заложников в ростовском СИЗО, а в августе – в Волгограде.

ФСИН Терроризм

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