13 сентября 2024, 13:37

Суд оставил под стражей фигурантку дела о торговле детьми

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Мосгорсуд отклонил апелляцию адвоката и оставил под стражей Юлию Логинову, которой предъявили обвинение в торговле детьми. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Женщину задержали в прошлом году , когда ее ребенок попал в больницу и у него в крови обнаружили запрещенные препараты. Позже ДНК-экспертиза показала, что ни один из 15 детей Логиновой не является ей родным.

По данным следствия, женщина и ее подельницы находили беременных, желавших сделать аборт, и убеждали сохранить детей, окружая всей необходимой заботой. После родов они забирали младенцев и, подделывая документы, оформляли их как своих. Всего следователи выявили почти два десятка таких эпизодов.

Сама подсудимая признала вину и начала активно помогать органам в расследовании.

В августе в этом уголовном деле появился 13-й фигурант.

Уголовное дело Суд Дети Торговля
13 сентября 2024, 08:04
Свидетели подтвердили причастность Вовк и Цыганенко к убийству Дарьи Дугиной
РИА «Новости»
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Свидетели подтвердили причастность украинки Натальи Вовк и ее соотечественника Богдана Цыганенко к убийству журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщил ТАСС.

Дугина погибла в возрасте 29 лет. Ее убили вечером 20 августа 2022 года. Автомобиль журналистки подорвали на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье.

В ЦОС ФСБ 22 августа сообщили, что убийство раскрыто. По данным ведомства, причастной к преступлению является гражданка Украины Наталья Вовк. После убийства российской журналистки она вместе с дочерью сбежала в Эстонию через Псковскую область. Для организации убийства Вовк арендовала квартиру в том же доме, где жила Дугина.

Вовк и Цыганенко заочно обвиняются в убийстве общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору и по мотивам политической ненависти. Оба заочно арестованы и объявлены в международный розыск.

ФСБ СК РФ Погибла Дарья Дугина
13 сентября 2024, 05:41
Имущество топ-менеджера «Росатома» Сахарова арестовали по делу о взятках
РИА «Новости»
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Басманный суд Москвы арестовал имущество на сумму более 100 миллионов рублей, принадлежащее топ-менеджеру госкорпорации «Росатом» Геннадию Сахарову и его супруге. Об этом говорится в материалах дела о взятке, которые оказались в распоряжении РИА «Новости».

Суд наложил арест на три квартиры в Москве, три автомобиля и одно машиноместо. При этом почти все имущество было оформлено на жену Сахарова.

Недвижимость находится в разных жилых комплексах столицы, но квартиры имеют примерно одинаковую площадь - от 63 до 66 квадратных метров. Машиноместо арестовали в ЖК, расположенном на проспекте Вернадского.

Под арест попал автомобиль Zeekr 001 2023 года выпуска, чья рыночная стоимость составляет около семи миллионов рублей. Он принадлежит супруге Сахарова.

Вторая арестованная машина относится к 2022 году выпуска, а третий автомобиль нашли при обыске загородного дома четы возле Внуково. По документам авто числится на балансе ООО «Интэнс Инжиниринг», бенефициаром которого является Сахаров.

Сахарова арестовали в конце марта. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере, но свою вину он не признал.

Уголовное дело Суд Коррупция Недвижимость Машины Аресты Росатом Квартиры
13 сентября 2024, 03:58
Иностранец надругался над школьницей в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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Правоохранители Екатеринбурга подозревают выходца из Таджикистана в изнасиловании 11-летней девочки. Об этом сообщило Ura.ru.

По данным издания, преступление произошло в Железнодорожном районе города. Согласно версии следствия, 20-летний выходец из Таджикистана находился в квартире со школьницей, после чего набросился на нее и изнасиловал.

Установлено, что девочка приехала в Россию из другой страны. Подозреваемого задержали и поместили под стражу до 4 ноября. Молодой человек находился на территории РФ с нарушением миграционного законодательства.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 15-летнего мигранта, изнасиловавшего школьницу.

Подросток напал на девочку в лесном массиве, после совершения преступления он отобрал у нее мобильный телефон.

В Магнитогорске жертвой изнасилования стала школьница. Таксист затащил ее к себе домой и дважды надругался. Девочка написала заявление в полицию.

Мигранты Преступления Россия Екатеринбург Изнасилования Полиция Таджикистан
13 сентября 2024, 02:15
Полиция изъяла у главаря РДК в России пистолет и ружье
Unsplash
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Живя в России, один из предводителей «Русского добровольческого корпуса»* Денис Капустин** имел два вида стрелкового оружия. Полиция изъяла у него пистолет и охотничье ружье за нарушение правил хранения, сообщило РИА «Новости».

Будущий боевик владел травматическим пистолетом Streamer и охотничьим ружьем Mossberg 500a, но в августе 2021 года просрочил документы. Из-за нарушений правил хранения через год правоохранители изъяли оружие и передали в одну из дежурных частей отдела МВД России. Капустин** так и не предоставил пакет документов для того, чтобы продлить разрешения на оружие.

Возглавляемый им РДК* причастен к нападению на села Любечане и Сушаны Климовского района Брянской области. Самого Капустина** суд заочно приговорил в 2023 году к пожизненному заключению за терроризм и госизмену. Кроме оружия он лишился прав на квартиру в Москве , в которой жили отец и мачеха.

* «Русский добровольческий корпус», РДК - запрещенная в России террористическая организация.

** Денис Капустин внесен в России в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Терроризм МВД РФ Оружие Полиция Брянская область

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