06 августа 2024, 14:09

Суд оставил под стражей экс-главу столичного Департамента культуры

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Суд оставил под стражей экс-главу Департамента культуры Москвы Александра Кибовского, обвиненного в получении взятки и покушении на мошенничество. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Защита Кибовского подала жалобу на постановление Замоскворецкого суда Москвы в вышестоящую инстанцию, однако Мосгорсуд отклонил ее. Таким образом, экс-чиновник останется под стражей как минимум до 16 сентября.

Кибовского задержали 17 июля , обвинив в получении восьми взяток. Он возглавлял Департамент культуры с 2015 по 2023 годы, но в новый состав правительства Москвы после переизбрания Сергея Собянина мэром не вошел.

Ранее суд арестовал на два месяца заместителя директора Фонда капремонта Московской области Мстислава Дымнича, обвинив его в получении взятки.

Суд Коррупция Мошенничество Москва
06 августа 2024, 15:12
Итальянца в Москве задержали за запуск дрона над «Зарядьем»
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В Москве задержали итальянца, который, вопреки запрету, запустил дрон над парком «Зарядье». Мужчина прилетел в Россию, будучи бортпроводником авиакомпании Emirates, и решил поснимать виды с высоты птичьего полета, сообщил Telegram-канал Shot.

Дрон над Варваркой заметили днем 5 августа. Квадрокоптер Dji несколько раз пролетел над центром Москвы, заснял «Зарядье» и другие достопримечательности. Полицейские нашли и задержали оператора.

Нарушителем оказался 21-летний гражданин Италии, бортпроводник Emirates. Он сказал, что не знал о запрете на запуск дронов , и просто хотел поснимать город. Полицейские составили протокол по статье 11.4 КоАП России «Нарушение правил использования воздушного пространства».

Запрет на беспилотники в Москве ввели в мае 2023 года, напомнили «Известия». Полиция предупредила об административной и уголовной ответственности за его нарушение.

Италия Беспилотники Авиакомпании Москва
06 августа 2024, 10:20
Фигуранты дела о махинациях в парке «Патриот» начали сотрудничать со следствием
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Глава парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и замначальника Главного управления инновационного развития Министерства обороны генерал-майор Владимир Шестеров сотрудничают со следствием. Об этом РИА «Новости» рассказали в правоохранительных органах.

«Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием», - отметил источник агентства.

Следователи накануне задержали Ахмедова , который проходит по делу о мошенничестве. Он и Шестеров стали фигурантами дела о хищении средств из бюджета, которые выделяли на обеспечение работы парка «Патриот» и выставочного центра. У Ахмедова обнаружили четыре квартиры и дорогие машины с особенными номерами.

Шестеров имеет недвижимость , земельные участки и элитные автомобили. У него нашли мотоцикл Harley-Davidson, машины Skoda Karoq и Skoda Yeti. Также он владеет участком 15 соток в деревне Землино.

Следственный комитет России Парки
06 августа 2024, 09:23
Мастера и слесарей-газовиков задержали в Нижнем Тагиле после обрушения дома
МЧС России
Читайте нас в: Google Новости
Мастера и двух слесарей компании «Газэкс» задержали по уголовному делу в связи с взрывом в Нижнем Тагиле, в результате которого обрушилась часть жилого дома. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оператора газоснабжения.

Из заявления компании следует, что мастера и слесарей задержали 5 августа по ранее возбужденному уголовному делу за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В «Газэкс» добавили, что оказывают содействие следствию для проведения объективного расследования и выяснения причин происшествия.

Многоквартирный дом на Сибирской улице в Нижнем Тагиле частично обрушился 1 августа после взрыва газа. В результате ЧП погибли 10 человек , пострадали 26 жителей , в том числе дети. Следователи возбудили уголовное дело.

Позже жителям, потерявшим имущество, увеличили выплаты до 500 тысяч рублей. Пострадавшим продолжают оказывать всю необходимую помощь.

Задержания Обрушения Газ МЧС РФ
06 августа 2024, 05:42
Содержимое шести банковских ячеек приобщили к делу генерала Булгакова
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Содержимое шести ячеек банка приобщили к делу о поставке сухпайков в армию России, в котором фигурируют экс-заместитель министра обороны страны генерал армии Дмитрий Булгаков и главы ряда организаций. Об этом рассказали РИА «Новости» в правоохранительных органах.

В рамках дела о присвоении чужого имущества в особо крупном размере арестовали собственность, которая находилась в банковских ячейках одного из фигурантов.

«Находящиеся там документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела, было разрешено изъять», - заявил собеседник агентства.

Булгакова задержали 26 июля. Ему вменили растрату при поставке девяти миллионов пайков по завышенной цене. Также к разбирательству привлекли совладельца Грязинского пищевого комбината Александра Михайленко, который занимался поставкой пищевых наборов. В его собственности нашли автомобиль Aston Martin и долю компании - производителя консервов.

Уголовное дело Банки Россия Армия

Новости по теме