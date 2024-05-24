24 мая 2024, 16:59

Суд оставил генерала Петрова в СИЗО

РИА «Новости»
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Обвиняемый по делу о мошенничестве бывший командующий 58‑й армией Иван Попов останется в следственном изоляторе на время следствия. Решение принял Второй Западный окружной военный суд при рассмотрении ходатайства СК об изменении меры пресечения. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента.

В ходе вынесения вердикта судья объявил, что не нашел достаточных оснований для отмены постановления 235-го гарнизонного военного суда, который арестовал высокопоставленного офицера.

Заседание по требованию прокуратуры провели в закрытом режиме, так как в ходе слушаний озвучивали сведения, содержащие государственную тайну.

По версии следствия , Попов причастен к хищению более 1700 тонн металлических изделий, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для строительства оборонных сооружений на линии соприкосновения.

Власти региона планировали передать изделия в качестве гуманитарной помощи. По оценке криминалистов, общая стоимость украденного составила более 130 миллионов рублей.

Представляющий интересы генерала Ивана Попова адвокат Сергей Буйновский заявил, что его подзащитный отказался от признания вины.

Суд Военные Мошенничество СИЗО Армия
24 мая 2024, 15:09
Суд арестовал четырех участников драки со стрельбой на юге Москвы
РИА «Новости»
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Московский суд отправил под стражу четырех участников драки со стрельбой и поножовщиной на Медынской улице в районе Бирюлево Западное. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Конфликт между двумя группами мужчины возник в минувший вторник, 21 мая. В ходе разборки участники несколько раз выстрелили из травматического пистолета, а также использовали нож. С места потасовки госпитализировали двух раненых.

По предварительным данным, конфликт возник, когда одному из мужчин не понравилось поведение оппонента по отношению к женщине. Он сделал противнику замечание, что привело к драке.

Следователи завели уголовные дела о хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Драки Уголовное дело Суд Стрельба Москва
24 мая 2024, 14:36
Водитель самарской маршрутки избил пенсионера и подпал под уголовное дело
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Уголовное дело о хулиганстве завели самарские следователи по следам разошедшегося по социальным сетями видео, на котором водитель маршрутного такси ударил пенсионера — пожилой мужчина попросил передать ему оплаченный билет. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

По данным издания 63.ru , конфликт между водителем и пассажиром произошел на остановке маршрутного такси № 127, следовавшего по маршруту Самара - Новокуйбышевск. Пенсионер при посадке передал водителю деньги и попросил отдать ему билет. Но вместо этого столкнулся со вспышкой агрессии со стороны автомобилиста.

Водитель вывел пенсионера из салона, нанес удар, а после заставил записать извинения на камеру. В комментарии очевидцам пострадавший пояснил, что не понял, с чем связано такое поведение. По словам мужчины, когда водитель не отозвался на его просьбу о передаче билета, он только дотронулся до его руки, после чего управлявший маршруткой полез в драку.

В пресс-службе самарского главка СК заявили, что задержали водителя. Пока он проходит подозреваемым по делу о хулиганстве. Сотрудники ведомства при помощи представителей МВД установят все обстоятельства происшествия.

В марте этого года уголовное дело о незаконном лишении свободы завели против водителя автобуса в Саратове. Мужчина не выпускал из салона девушку-подростка с ограниченными возможностями, требуя от нее рассчитаться за проезд наличными, хотя она уже провела оплату транспортной картой.

Уголовное дело о хулиганстве завели самарские следователи по следам разошедшегося по социальным сетями видео, на котором водитель маршрутного такси ударил пенсионера - пожилой мужчина попросил передать ему оплаченный билет. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

Уголовное дело Пенсионеры Автобусы Водители
24 мая 2024, 12:39
След организаторов теракта в «Крокусе» нашли за пределами СНГ
РИА «Новости»
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Организаторы теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» промышляли не только на территории СНГ, но и за пределами содружества. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что нападение стало частью стратегии противников России.

Он сказал об этом после заседания руководителей органов безопасности стран СНГ, сообщили «Известия». Нарышкин назвал произошедшее лишь одним из звеньев цепи устремлений противников России.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Перед концертом группы «Пикник» преступники открыли огонь по зрителям, а затем подожгли концертный зал. Нападение сняли на видео. Правоохранители задержали 12 человек, в том числе непосредственных исполнителей и их сообщников.

Разведка Терроризм Теракт в «Крокусе»
24 мая 2024, 12:01
Главу российской строительной фирмы осудили за избиение специалиста инспекции
РИА «Новости»
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Суд в Астраханской области приговорил к двум годам лишения свободы главу строительной фирмы, который избил сотрудника службы строительного надзора. Об этом сообщила пресс-служба главка Следственного комитета по региону.

Мужчину признали виновным по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», следующие два года он проведет в колонии общего режима.

В СК уточнили, что конфликт между сторонами произошел на объекте капитального строительства в населенном пункте Верхний Бузан. Сотрудник инспекции проверял выполненные работы по монтажу конструкций части здания и обнаружил отклонения и несоответствия от проектной документации, о чем сообщил руководителю строительной фирмы. Однако в ответ мужчина начал бить потерпевшего ругами и ногами по телу и голове.

Ранее Житель Приморья избил подростка на автобусной остановке в Артеме, СК возбудил уголовное дело.

Суд Мужчины Избиения Следственный комитет России

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