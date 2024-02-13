Суд оставил Беркович и Петрийчук под стражей

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Против Беркович и Петрийчук возбудили дело по обвинению в публичных призывах к терроризму или его оправданию. Поводом для уголовного преследования стал поставленный Беркович спектакль «Финист - Ясный сокол» об отношениях женщин с адептами радикального ислама. Читку произведения разместили на видеохостинге YouTube.

Экспертиза нашла в спектакле режиссера Беркович дискриминацию русских мужчин. По мнению эксперта, Беркович и Петрийчук создали романтический образ боевика.

Согласно материалам суда , в пьесе содержались «признаки оправдания терроризма», идеологии группировки «Исламское государство»* и джихадизма. Беркович и Петрийчук свою вину отрицают.

*ИГ, «Исламское государство» - запрещенная в России террористическая организация.