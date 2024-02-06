Суд оштрафовал высокопоставленного сотрудника МЧС в Москве по делу о взятке

Следствие установило, что Самарин получил взятку в один миллион 880 тысяч рублей за то, что одобрили проектную документацию для нескольких торговых точек. Высокопоставленного сотрудника задержали вместе с его коллегой Андреем Мищенко еще осенью 2021 года.

По решению суда Самарин также не сможет занимать определенные должности в течение четырех лет.

Несколько дней назад трех сотрудников Фонда капитального ремонта по ЦАО Москвы заподозрили во взятках. Источник «360» сообщил, что их доставили на допрос в отделение столичного главка Следственного комитета.