Суд оштрафовал высокопоставленного сотрудника МЧС в Москве по делу о взятке
Бывшего замначальника столичного управления ГУ МЧС Виктора Самарина оштрафовали на 4,5 миллиона рублей за получение взятки в крупном размере. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
Следствие установило, что Самарин получил взятку в один миллион 880 тысяч рублей за то, что одобрили проектную документацию для нескольких торговых точек. Высокопоставленного сотрудника задержали вместе с его коллегой Андреем Мищенко еще осенью 2021 года.
По решению суда Самарин также не сможет занимать определенные должности в течение четырех лет.
Несколько дней назад трех сотрудников Фонда капитального ремонта по ЦАО Москвы заподозрили во взятках. Источник «360» сообщил, что их доставили на допрос в отделение столичного главка Следственного комитета.