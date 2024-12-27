Суд окончательно назначил 15 лет колонии американцу Спектору

«Окончательно назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима сроком на 15 лет, со штрафом», - отметили в пресс-службе.

В августе 2023 года Спектора арестовали по подозрению в шпионаже. Детали дела не разглашались из соображений секретности.

Кроме того, ранее он был связан с делом Анастасии Алексеевой, экс-помощницы бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича. В июне 2021 года Останкинский суд Москвы приговорил Спектора к четырем годам колонии строгого режима за посредничество в передаче взятки в особо крупном размере.

Американец признал свою вину. Однако позже апелляция отменила приговор и отправила дело на повторное рассмотрение. После нового разбирательства Спектора приговорили к трем с половиной годам лишения свободы.

Ранее стало известно, что Спектор передавал в США данные для создания системы высокоскоростного генетического скрининга населения России. Американец сотрудничал с Пентагоном и аффилированной с ним коммерческой организацией.