23 мая 2024, 06:25

Суд обязал МВД выплатить компенсацию семье жестоко убитой Веры Пехтелевой

РИА «Новости»
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Заводский районный суд Кемерова частично удовлетворил иск семьи убитой в 2020 году студентки Веры Пехтелевой к МВД России. Полицию обязали выплатить 700 тысяч рублей компенсации за халатность.

Информация об итогах рассмотрения дела появилась в базе данных суда, сообщил РБК. МВД России предстоит выплатить компенсацию морального вреда за халатность полицейских. Родители Пехтелевой получат 600 тысяч рублей, ее дядя - 100 тысяч. Изначально семья требовала 7,5 миллиона рублей.

Убийство произошло в январе 2020 года в Кемерове. Владислав Канюс в течение трех с лишним часов истязал Пехтелеву, она умерла. Соседи и родственники девушки безуспешно звонили в полицию. Впоследствии правоохранителей и диспетчеров дежурной части отдела полиции «Ленинский» признали виновными в халатности и приговорили к условным срокам.

Суд МВД РФ Приговоры Полиция Убийство Веры Пехтелевой
22 мая 2024, 20:47
Напавшего с ножом на девушку на остановке в Москве арестовали
Pxhere
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В Москве избрали меру пресечения мужчине, который набросился с ножом на 22-летнюю девушку на остановке. Его отправили под домашний арест.

При вынесении вердикта суд учел позицию Преображенской межрайонной прокуратуры. Мужчину обвинили в покушении на убийство.

«Вину он признал, просил суд избрать ему домашний арест», – уточнила пресс-служба столичного надзорного ведомства.

На незнакомую девушку злоумышленник напал 20 мая. Свою жертву он ударил ножом в шею, а затем скрылся. Пострадавшую госпитализировали.

Прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела.

Во время судебного заседания выяснилось, что нападавший родом из Афганистана. В России у него вид на жительство до января 2025 года. У мужчины есть судимость за кражу, он женат, воспитывает двух детей, уточнил Life.

Уголовное дело Убийства Суд Прокуратура РФ Аресты Москва
22 мая 2024, 18:59
Участник налета на дом создателя программы «Куклы» получил 8,5 года колонии
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Щербинский районный суд Москвы приговорил к восьми годам и шести месяцам колонии строгого режима одного из обвиняемых в нападении на дом создателя юмористической программы «Куклы». Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Суд признал виновным Артемия Леонидовича Байбикова в совершении преступления по статье „Разбой в особо крупном размере“», - заявили в инстанции.

Суд назначил фигуранту наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Нападение на дом создателя «Кукол» Василий Григорьева в Новой Москве произошло в январе 2022 года. В нем приняли участие три человека, которые прибрели форму спецподразделения ФСБ, светошумовые гранаты и охолощенное оружие. Опасаясь за свою жизнь, Григорьев передал злоумышленникам порядка 13,9 миллиона рублей.

Суд Преступления Оружие
22 мая 2024, 14:19
Художника и создателя сайта «Уралнаш» объявили в розыск
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Художника и создателя сайта «Уралнаш» Станислава Шминке объявили в розыск. Карточку с его данными разместили в базе МВД России.

«Станислав Алексеевич Шминке, 03.09.1984. Разыскивается по статье УК», - отметили в ведомстве.

Статью, по которой разыскивают художника, в базе не указали.

Как сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах, в отношении Шминке возбудили уголовное дело. Оно проходит по статье о дискредитации российской армии.

На минувшей неделе в розыск объявили заместителя главы офиса президента Украины Романа Машовца. По какой именно статье, в МВД России не указали. Машовец находится на посту замглавы офиса украинского президента с апреля 2020 года.

Еще ряд иностранных деятелей объявили в розыск в мае. Речь идет о бывшем главе полиции Эстонии Эльмаре Вахере, экс-министре иностранных дел Урмасе Рейнсале и некоторых чиновниках из Латвии, Польши и Литвы.

Уголовное дело МВД РФ Художники Россия Армия
22 мая 2024, 14:07
Зеленоградский «Чикатило» выйдет на свободу спустя 22 года заключения
РИА «Новости»
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Зеленоградский «Чикатило» Юрий Гриценко может оказаться на свободе 14 июня. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, последние 22 года мужчина провел в исправительной колонии в Мордовии, при этом 13 из них - в одиночном карцере со строгими условиями содержания.

Гриценко во время отбывания наказания бросался на других заключенных и планировал устроить бунт. На протяжении прошлых девяти месяцев за ним вела наблюдение специальная психиатрическая комиссия, которая примет финальное решение о его освобождении.

В 1993 году уроженец Зеленограда совершил свое первое преступление, когда убил женщину сковородой. Суд приговорил его к девяти годам тюрьмы, однако уже в конце 2000 года Гриценко вышел на свободу. В апреле 2001 года он начал нападать на женщин, убил пятерых в Москве и Московской области. В ноябре 2001 года маньяка задержал водитель автобуса, который услышал крик одной из жертв.

Ранее в Москве раскрыли дело об убийстве 27-летней давности.

Убийства Суд Преступления Москва

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