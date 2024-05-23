Суд обязал МВД выплатить компенсацию семье жестоко убитой Веры Пехтелевой

Информация об итогах рассмотрения дела появилась в базе данных суда, сообщил РБК. МВД России предстоит выплатить компенсацию морального вреда за халатность полицейских. Родители Пехтелевой получат 600 тысяч рублей, ее дядя - 100 тысяч. Изначально семья требовала 7,5 миллиона рублей.

Убийство произошло в январе 2020 года в Кемерове. Владислав Канюс в течение трех с лишним часов истязал Пехтелеву, она умерла. Соседи и родственники девушки безуспешно звонили в полицию. Впоследствии правоохранителей и диспетчеров дежурной части отдела полиции «Ленинский» признали виновными в халатности и приговорили к условным срокам.