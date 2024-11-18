Суд о признании геноцидом преступлений фашистов начался в Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии суд начал изучать архивные материалы уголовного дела Народного комиссариата государственной безопасности Кабардино-Балкарской АССР о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.
«В период оккупации в целях массового убийства советских граждан из числа мирного населения и советских военнопленных захватчиками были сформированы карательные батальоны. Репрессивные функции в Кабардино-Балкарской Автономной ССР проводились гестапо, командой СД-10, отрядами жандармерии и военными комендатурами», - подчеркнул во вступительной речи прокурор республики Николай Хабаров.
Он отметил, что суду представят исчерпывающие доказательства массовых казней, истязаний, пыток мирных жителей и военнопленных, а также повсеместного расхищения и уничтожения материальных и культурных ценностей.
Массовые убийства и зверства, которые совершали нацисты на территории региона, также нашли подтверждение в приговоре Нюрнбергского международного военного трибунала.
После выступления Хабарова суд приступил к исследованию архивных материалов. В ходе заседания определили порядок допроса свидетелей, осведомленных о преступлениях, совершенных немецко-фашистскими захватчиками.