Суд о признании геноцидом преступлений фашистов начался в Кабардино-Балкарии

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«В период оккупации в целях массового убийства советских граждан из числа мирного населения и советских военнопленных захватчиками были сформированы карательные батальоны. Репрессивные функции в Кабардино-Балкарской Автономной ССР проводились гестапо, командой СД-10, отрядами жандармерии и военными комендатурами», - подчеркнул во вступительной речи прокурор республики Николай Хабаров.

Он отметил, что суду представят исчерпывающие доказательства массовых казней, истязаний, пыток мирных жителей и военнопленных, а также повсеместного расхищения и уничтожения материальных и культурных ценностей.

Массовые убийства и зверства, которые совершали нацисты на территории региона, также нашли подтверждение в приговоре Нюрнбергского международного военного трибунала.

После выступления Хабарова суд приступил к исследованию архивных материалов. В ходе заседания определили порядок допроса свидетелей, осведомленных о преступлениях, совершенных немецко-фашистскими захватчиками.