Суд назвал дату оглашения приговора обвиняемому в сожжении Корана Журавелю
Суд огласит приговор в отношении обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля 27 февраля. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из зала Висаитовского районного суда Грозного.
«Суд удаляется в совещательную комнату, приговор будет оглашен 27 февраля», - заявил судья.
Гособвинение запросило для Журавеля три года и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
В октябре 2023 года обвиняемый частично признал свою вину и извинился за сожжение Корана. Он заявил, что не собирался грубо нарушать общественный порядок. Журавель назвал ужасными свои действия по отношению к священной книге.
Правоохранители задержали злоумышленника в мае прошлого года в Волгограде. В СК заявили, что Журавель совершил поступок за деньги, полученные от украинской стороны. По факту случившегося возбудили уголовное дело, а молодого человека доставили в Чечню.
Видео встречи с Журавелем показал глава республики Рамзан Кадыров.