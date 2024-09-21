21 сентября 2024, 11:13

Суд на 15 суток арестовал 13 фигурантов дела о перестрелке у офиса Wildberries

Global Look Press
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Фигурантам по делу о нападении на офис Wildberries назначили административные наказания. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Виновными признали 13 человек. Каждому из них Мещанский районный суд назначил административный арест на 15 суток по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника правоохранительных структур.

Басманный районный суд 19 сентября постановил в качестве меры пресечения на один месяц заключить под стражу шестерых фигурантов дела о нападении на офис маркетплейса: Сайфулаева А., Нурматова М., Коноплева И, Канаева Р., Ефремова А. и Мажиева М. На следующий день суд арестовал еще 14 подсудимых.

Всего по делу о стрельбе у Wildberries предъявили обвинения 33 задержанным, в том числе мужу основательницы компании Владиславу Бакальчуку. В отношении бизнесмена возбудили уголовное дело по статьям об убийстве, покушении, самоуправстве и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Суд Москва Стрельба у офиса Wildberries
21 сентября 2024, 03:36
Лжесоцработница похитила у пожилой москвички 1,7 миллиона рублей
Freepik
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Представившаяся сотрудницей социальной службы девушка под лживым предлогом проникла в квартиру пожилой москвички и похитила деньги. Подробности сообщила пресс-служба МВД России.

Перед визитом пенсионерке позвонили из якобы госорганизации и рассказали о денежной реформе, в рамках которой нужно заменить старые купюры на новые. Через некоторое время девушка пришла домой к пожилой москвичке и представилась сотрудником социальной службы.

«Под предлогом проведения процедуры обмена банкнот она зашла в квартиру и отвлекла хозяйку заполнением бессмысленных бумаг. Пока пожилая москвичка расписывалась в листках на кухне, аферистка прошла в другую комнату и похитила 1,7 млн рублей, после чего выбежала на улицу», - сообщили в МВД.

Полиции удалось задержать злоумышленницу. Ею оказалась 28-летняя ростовчанка, против нее возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере.

В Москве задержали двух мужчин , обещавших за деньги вернуть отправленного в зону СВО россиянина. Одним из них оказался стриптизер Стас Маугли.

Уголовное дело Пенсионеры Мошенничество Кражи Деньги Квартиры
21 сентября 2024, 00:05
«Крайне неприятно». Руссо — о своем состоянии после очной ставки, где он опознал похитителя
РИА «Новости»
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Певец Авраам Руссо рассказал о неприятных ощущениях после очной ставки, на которой он опознал своего похитителя Владимира Шестопалова. В беседе с 360.ru артист отметил, что ему было неприятно снова увидеть своего обидчика.

Исполнитель поручений «Крайне неприятно. Результат пока… Ничего не можем сказать. Пока мы обвиняем - они отказываются, не хотят покаяться. Ну, это тонкости», - заявил Руссо.

По его словам, обидчика опознать было трудно. Похищение произошло в 2004 году. С того времени похититель сильно изменился внешне, похудел и «сдулся».

Как объяснил певец, Шестопалов «был исполнителем команды своего шефа». Когда он похищал Руссо, то просто выполнял поручение бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, которого певец назвал заказчиком преступления.

Потребуют компенсацию Также 360.ru связался с адвокатом Руссо Андреем Алешкиным. Юрист заявил, что участники тех событий впервые встретились спустя годы. Им пришлось мысленно вернуться в день похищения и вспомнить все детали. Для артиста такой опыт оказался очень неприятным, но он смог себя преодолеть.

«При этих обстоятельствах не доверять показаниям нельзя, поскольку они согласуются с материалами уголовного дела <…> Считаем, что доказательная база собрана в полном объеме», - заявил адвокат.

Он отметил, что с Шестопалова потребуют пять миллионов рублей за моральный и материальный вред.

Как похитили Руссо? Заявление о похищении, которое случилось в 2004 году, Руссо подал в сентябре 2018 года. Он обвинил в содеянном Тельмана Исмаилова, который в начале 2000 спонсировал вокалиста.

По данным следователей, предприниматель Эльяр Дамиров и телохранитель Исмаилова Владимир Гусаков вместе с сообщниками удерживали и избивали артиста в кабинете ресторана в центре Москвы. Потом исполнителя увезли на дачу в Подмосковье, где удерживали до тех пор, пока он не согласился выполнить предъявленные требования.

Уголовное дело Адвокаты Преступления Москва
20 сентября 2024, 21:06
Полиция в Петербурге задержала 12 подозреваемых в торговле данными о передвижении поездов
Freepik
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В Санкт-Петербурге задержали 12 подозреваемых в торговле данными о передвижении железнодорожных поездов по территории России. Об этом в Telegram-канале сообщила представитель МВД Ирина Волк.

«Торговля стратегически важной информацией пресечена в Санкт-Петербурге. Сотрудники МВД России и ФСБ России задержали 12 местных жителей», - сообщила Волк.

Их подозревают в причастности к «неправомерному доступу» к информации о передвижении поездов, которая охраняется законом. Волк добавила, что подозреваемые занимались подобным бизнесом с 2020 года, с этой целью они создали коммерческую организацию. За время ее существования злоумышленники получили доход в размере около 100 миллионов рублей.

Житель Рыбинска получил шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в приготовлении теракта на объекте Минобороны России. ФСБ задержала 20-летнего парня с поличным.

Санкт-Петербург Торговля Поезда Полиция
20 сентября 2024, 08:46
Новое дело на актера из «Глухаря» поступило в военный суд Москвы
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В военный суд Москвы поступило очередное уголовное дело против российского актера Кирилла Канахина*. Об этом сообщил «Коммерсант».

В военный суд Москвы поступило очередное уголовное дело против российского актера Кирилла Канахина*. Об этом сообщил « Коммерсант ».

В начале года актер из сериала «Глухарь» получил заочно пожизненный срок по статье о госизмене. В 2-й Западный окружной военный суд поступило новое дело, по которому Канахин* проходит как член организации «Русский добровольческий корпус»**.

Актера обвинили в террористических и других преступлениях, которые он совершал при нападении на приграничные районы Брянской и Белгородской областей. Уголовное дело в суд поступило и в отношении других лидеров и участников запрещенной террористической ячейки.

«Дело было передано судье [19 сентября], после изучения материалов следствия он определит дату первого заседания», - указали авторы материала.

Судебный процесс пройдет в заочном и закрытом режиме.

* Внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов ** «Русский добровольческий корпус» (РДК) - признан террористическим и запрещен в России.

Суд Терроризм Актеры Москва

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