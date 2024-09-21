Суд на 15 суток арестовал 13 фигурантов дела о перестрелке у офиса Wildberries

Певец Авраам Руссо рассказал о неприятных ощущениях после очной ставки, на которой он опознал своего похитителя Владимира Шестопалова. В беседе с 360.ru артист отметил, что ему было неприятно снова увидеть своего обидчика.

Исполнитель поручений «Крайне неприятно. Результат пока… Ничего не можем сказать. Пока мы обвиняем - они отказываются, не хотят покаяться. Ну, это тонкости», - заявил Руссо.

По его словам, обидчика опознать было трудно. Похищение произошло в 2004 году. С того времени похититель сильно изменился внешне, похудел и «сдулся».

Как объяснил певец, Шестопалов «был исполнителем команды своего шефа». Когда он похищал Руссо, то просто выполнял поручение бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, которого певец назвал заказчиком преступления.

Потребуют компенсацию Также 360.ru связался с адвокатом Руссо Андреем Алешкиным. Юрист заявил, что участники тех событий впервые встретились спустя годы. Им пришлось мысленно вернуться в день похищения и вспомнить все детали. Для артиста такой опыт оказался очень неприятным, но он смог себя преодолеть.

«При этих обстоятельствах не доверять показаниям нельзя, поскольку они согласуются с материалами уголовного дела <…> Считаем, что доказательная база собрана в полном объеме», - заявил адвокат.

Он отметил, что с Шестопалова потребуют пять миллионов рублей за моральный и материальный вред.

Как похитили Руссо? Заявление о похищении, которое случилось в 2004 году, Руссо подал в сентябре 2018 года. Он обвинил в содеянном Тельмана Исмаилова, который в начале 2000 спонсировал вокалиста.

По данным следователей, предприниматель Эльяр Дамиров и телохранитель Исмаилова Владимир Гусаков вместе с сообщниками удерживали и избивали артиста в кабинете ресторана в центре Москвы. Потом исполнителя увезли на дачу в Подмосковье, где удерживали до тех пор, пока он не согласился выполнить предъявленные требования.