28 ноября 2023, 15:25

Суд Москвы заочно арестовал безбилетника за драку с контролером в автобусе

РИА «Новости»
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Тимирязевский районный суд Москвы заочно арестовал Ахмаджона Мамажонова за драку с женщиной-контролером в автобусе на срок один месяц и 12 суток. Злоумышленника объявили в розыск. Об этом сообщили столичные суды общей юрисдикции.

Сегодня суд постановил арестовать Мамажонова по части первой статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации на один месяц и 12 суток за драку с женщиной-контролером. Мужчина хотел бесплатно проехать на наземном общественном транспорте, но представитель власти ему помешала. Тогда он набросился на женщину с кулаками, а потом скрылся в неизвестном направлении. Злоумышленника объявили в розыск.

Решение вступит в силу после фактического задержания Мамажонова или передачи правоохранительным органам в случае депортации на территорию Российской Федерации.

Ранее еще одного безбилетника арестовали на полтора года за похожий инцидент в общественном транспорте.

Драки Суд Москва 2023
28 ноября 2023, 16:04
Автоинспекторы пресекли сбыт наркотиков в Москве
Unsplash
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В Москве на Тропаревской улице автоинспекторы остановили машину каршеринга, за рулем которой сидела женщина, предположительно находившаяся под действием наркотиков. В ходе осмотре у нее изъяли три свертка с амфетамином, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

По данным полиции, женщина привлекла к себе внимание странным поведением и отказом от медицинского освидетельствования. Автоинспекторы провели личный досмотр и обнаружили у нее два свертка с наркотиками. В машине был еще один. В ходе допроса девушка призналась, что в пакетах был амфетамин, который она хотела сбыть.

Днем ранее полиция Москвы задержала трех мужчин, подозреваемых в распространении наркотиков , у входа в гараж на Ставропольской улице. В помещении нашли два килограмма мефедрона.

Наркотики ГИБДД Полиция Москва 2023
28 ноября 2023, 14:18
Экс-бойца ММА арестовали по делу о похищении и убийстве жительницы Новороссийска
РИА «Новости»
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Троих мужчин заподозрили в похищении и убийстве женщины в Новороссийске. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник. Один из задержанных — Карен Тороян — предположительно, бывший боец ММА, который шесть лет назад представил Армению на трех боях в смешанных единоборствах.

Троих мужчин заподозрили в похищении и убийстве женщины в Новороссийске. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник. Один из задержанных - Карен Тороян - предположительно, бывший боец ММА, который шесть лет назад представил Армению на трех боях в смешанных единоборствах.

По данным собеседника агентства в правоохранительных органах, мужчины решили похитить 38-летнюю жительницу Новороссийска, однако замысел удался только со второго раза. В первый раз они напали на владельца автомобиля и спрятали его в багажник, чтобы использовать машину для преступления, однако тогда женщина не вышла из дома, и они отпустили пострадавшего. Через четыре дня злоумышленники завладели автомобилем Hyundai Matrix, снова затолкали водителя в багажник, напали на женщину возле дома, усадили в авто и отвезли в СНТ «Лесная поляна». Там, по предварительной информации, один из подельников отвел женщину в лес и многократно ударил ножом. Раненая умерла на месте, водителя иномарки отпустили позже.

Уголовное дело возбудили о похищении и убийстве. Всех троих подозреваемых поймали. Один из них - предварительно, именно тот, который зарезал женщину, - умер в отделе полиции от передозировки наркотиков. Рассматривается вопрос о взятии остальных двоих под стражу.

Экс-боец ММА (или его полный тезка с такой же датой рождения) был судим за вымогательство, сбыт наркотиков, кражу и хищение оружия.

Убийства Аресты Смешанные боевые искусства MMA
28 ноября 2023, 13:29
Полиция раскрыла хищение денег со счета умершей женщины в Москве
РИА «Новости»
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Московские полицейские раскрыли хищение около двух миллионов рублей со счета умершей жительницы Зеленограда. Двух подозреваемых задержали, сообщили в Telegram-канале пресс-служба МВД России.

По данным полиции, в 2020 году жители Свердловской области провернули схему по выводу денежных средств со счета умершей женщины. Тогда они работали в юридических фирмах и оформили задним числом фиктивные договоры на оказание услуг для погибшей. Через суд им вернули деньги в размере двух миллионов рублей.

Во время служебной командировки в Екатеринбург московские полицейские обнаружили злоумышленников и задержали их.

Против них возбудили дело о мошенничестве. Одного подозреваемого заключили под стражу, второго отпустили под залог и наложили запрет на определенные действия.

Неделей ранее полицейские раскрыли еще одну подобную схему аферистов. Карта погибшего в зоне спецоперации бойца полтора месяца служила источником дохода мошенникам. За это время злоумышленникам удалось снять с нее более миллиона рублей

Кражи Полиция Москва 2023
28 ноября 2023, 11:28
СК начал проверку после сообщения о выброшенной из окна школьнице в Москве
РИА «Новости»
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Следственный комитет начал предварительное разбирательство после происшествия в московской школе, где 13-летнюю девочку выбросили из окна одноклассники. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка ведомства.

По данным СК, 24 ноября в одном из учебных заведений в центре Москвы дети во время игры вытолкнули одноклассницу из окна. После происшествия началась проверка обстоятельств произошедшего. Следователи начали опрашивать свидетелей, учителей и директора учебного заведения.

По информации Telegram-канала Shot, школьницу выбросили в окно одноклассники во время перемены. Ее госпитализировали. Медики диагностировали ушибы шейного отдела позвоночника, крестца и копчика. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.

Ранее в Долинске школьники избили первоклассника. Прокуратура начала проверку.

Преступления Следственный комитет России Москва 2023

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