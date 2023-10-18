Суд Москвы арестовал трех женщин по подозрению в торговле детьми
Московский суд взял под стражу трех женщин, которым предъявлено обвинение в торговле людьми. Об этом сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.
«С учетом позиции прокуратуры Восточного административного округа суд избрал трем фигуранткам уголовного дела меру пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила пресс-служба прокуратуры.
Женщинам предъявили обвинение по статье «Торговля людьми, а именно иные сделки в отношении человека, совершенные в отношении двух несовершеннолетних, находящихся в заведомо для виновного в беспомощном состоянии». По данным прокуратуры, фигурантки вину признали. Расследование взяли под контроль.
Задержанные - три женщины 47-ми, 44-х и 30-ти лет, которых подозревают в торговле детьми. Дело завели на основании прокурорской проверки, которую провели по отправленным из медучреждения сведениям. В крови восьмилетнего ребенка обнаружили лекарства, запрещенные при его заболевании.