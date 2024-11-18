Суд избрал меру пресечения подростку, пнувшего школьницу в Нижних Сергах

Трое сотрудников футбольного клуба «Ленинградец» пострадали из-за нападения в Астрахани. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным журналистов, среди пострадавших оказались бывший участник сборной России по футболу Вадим Евсеев, который сейчас работает тренером клуба, его ассистент Александр Шмарко и заместитель гендиректора ФК.

Происшествие случилось, когда тренерский штаб «Ленинградца» и руководство шли в отель из ресторана. В этот момент сзади к компании подошли двое неизвестных и попросили сигарету. Когда они не получили ответа, то брызнули в лицо Евсеева из перцового баллончика.

Как рассказал пресс-секретарь «Ленинградца» Георгий Начкепия, после этого Шмарко вместе с еще одним сотрудником попытались задержать хулиганов, однако нападавшие вытащили нож и ударили его по лицу.

Правонарушителей задержали сотрудники клуба. Теперь ими занимаются полицейские. Евсееву и Шмарко оказывают медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.

Вадим Евсеев состоял в сборной России по футболу, стал шестикратным чемпионом страны. Возглавил «Ленинградец» в конце сентября. Команда выступает во Второй лиге.

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