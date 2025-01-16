Суд арестовал второго сообщника киллера по делу генерала Кириллова

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Ходатайство об аресте обвиняемого подали следователи.

О задержании Батухана Точиева и Рамазана Падиева пресс-служба Следственного комитета сообщила в четверг, 16 января.

По данным ведомства , в задачи Точиева и Падиева входило обеспечение отхода исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова. Обвиняемые арендовали комнату, в которой подрывник укрылся после преступления. В выстроенной кураторами схеме Точиев получал деньги, а Падиев занимался арендой жилья.

Сегодня же Басманный суд вынес решение об аресте Рамазана Падиева. Под стражей он останется до 17 февраля.

Генерал-майор Игорь Кириллов погиб около подъезда дома на Рязанском шоссе Москвы при взрыве самодельной бомбы, спрятанной в припаркованном самокате. Вторым погибшим в теракте стал его помощник Илья Поликарпов.