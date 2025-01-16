16 января 2025, 16:35

Суд арестовал второго сообщника киллера по делу генерала Кириллова

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Бухана Точиева, отвечавшего за передачу денег на оплату жилья для исполнителя теракта, в котором погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, отправили в следственный изолятор на один месяц и один день. Как сообщила объединенная пресс-служба судов Москвы, такое решение вынес Басманный суд Москвы.

Ходатайство об аресте обвиняемого подали следователи.

О задержании Батухана Точиева и Рамазана Падиева пресс-служба Следственного комитета сообщила в четверг, 16 января.

По данным ведомства , в задачи Точиева и Падиева входило обеспечение отхода исполнителя теракта Ахмаджона Курбонова. Обвиняемые арендовали комнату, в которой подрывник укрылся после преступления. В выстроенной кураторами схеме Точиев получал деньги, а Падиев занимался арендой жилья.

Сегодня же Басманный суд вынес решение об аресте Рамазана Падиева. Под стражей он останется до 17 февраля.

Генерал-майор Игорь Кириллов погиб около подъезда дома на Рязанском шоссе Москвы при взрыве самодельной бомбы, спрятанной в припаркованном самокате. Вторым погибшим в теракте стал его помощник Илья Поликарпов.

Суд Преступления Аресты Москва Убийство начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова
16 января 2025, 16:16
Жестко расправившегося с женой и ребенком жителя Балахны арестовали
РИА «Новости»
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Пытавшийся покончить с собой после убийства жены и полуторагодовалой дочери житель Балахны отправился в следственный изолятор. Как сообщила пресс-служба нижегородского СК, такое решение в ходе выездного заседания в больнице принял суд.

В ведомстве подчеркнули, что в ходе допроса криминалистов обвиняемый признался в убийстве супруги и ребенка, заявив, что причиной стала семейная ссора.

По версии следствия , в минувшее воскресенье, 12 января, мужчина схватился за нож и несколько раз ударил свою жену. Но на этом он не остановился и жестоко избил полуторагодовалую дочь, которая умерла на месте от полученных ран. Пострадавшую супругу доставили в больницу, где она скончалась, несмотря на все усилия врачей.

Устроивший бойню глава семейства после совершения преступления совершил попытку суицида , но прибывшие на место медики успели доставить его в реанимационной отделение больницы. Следователи предъявили мужчине обвинение в убийстве двух лиц, в том числе малолетнего.

Уголовное дело Убийства Дети Аресты Следственный комитет России
16 января 2025, 11:47
Экс-главу района в Дагестане заподозрили в аферах с землей на 164 миллиона рублей
РИА «Новости»
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Бывшего главу Дахадаевского района Дагестана задержали по подозрению в мошенничестве с земельными участками стоимостью более 164 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

По версии следствия, в 2015–2016 годах мужчина незаконно переоформил право аренды на четыре сельскохозяйственных участка на территории Дербентского и Каякентского районов на подконтрольную ему компанию ООО «Лоза». Общая площадь земли составила 1916 гектаров, а ее стоимость оценивается в более чем 164 миллиона рублей.

Экс-чиновника задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

«Проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы, устанавливаются иные лица, причастные к совершению преступления», - добавили в ведомстве.

Ранее экс-начальника Госавтоинспекции Красноярского края обвинили в превышении должностных полномочий. Следователи сообщили, что в прошлом году бывший руководитель ГАИ поручил своим подчиненным помочь мужчине, который делал ремонт в его квартире, сдать теоретическую часть экзамена для получения водительских прав. Другому приятелю помог в удалении из базы данных требования о снятии чрезмерной тонировки его автомобиля.

Задержания Дагестан Мошенничество Чиновники
16 января 2025, 09:18
Родившей в СИЗО криптоблогерше Битмаме разрешили жить в одной камере с дочкой
Медиасток.рф
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Маленькая дочь известной как Битмама блогерши Валерии Федякиной находится с ней в одной камере СИЗО. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Ребенок подсудимой Федякиной находится с ней в специализированной камере СИЗО № 6 „Печатники“, ему созданы все условия для нормального развития, насколько это возможно в условиях следственного изолятора», - отметил собеседник агентства.

Блогерша на последнем заседании суда по делу о мошенничестве в крупном размере заявила о стрессе, возникающем, когда ее увозят для участия в процессе, а ребенок надолго остается без матери.

Ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ при президенте России Алексей Мельников, в свою очередь, подчеркнул, что в следственном изоляторе есть специальная камера для матерей с детьми, куда не пускают других заключенных. Врачи регулярно осматривают малышей и их родительниц. Более того, женщины в любой момент могут принять душ или помыть ребенка. В камере есть телевизор и холодильник.

Битмама родила ребенка в СИЗО.

Федякину ранее обвинили в крупном хищении денежных средств , среди которых дирхамы и биткоины.

Суд Криптовалюты Мошенничество Блогеры
16 января 2025, 04:32
На свалке нашли останки мужчины, пропавшего два месяца назад
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Английские полицейские обнаружили останки пропавшего без вести мужчины на свалке в графстве Эссекс. Об этом сообщил британский телеканал Sky News.

Полиция потратила 45 дней на поиски 46-летнего Кумали Турхана.

Последний раз мужчину видели в пабе The Globe в Челмсфорде утром 19 ноября 2024 года. После этого он перестал выходить на связь с родными и не появился на работе. Предположительно, он был убит.

По данным полиции Эссекса, последним Турхана видел 38-летний Джейхан Динлер, который покинул страну в день его исчезновения. Он улетел из аэропорта в Лондоне.

По версии полиции, Динлеру помогал бездомный мужчина из Румынии Киприан Илия, которого задержали. Он предстал перед Королевским судом Челмсфорда как соучастник преступления.

Задержанный не признал себя виновным и отрицал, что препятствовал законному и достойному захоронению тела Турхана. Суд оставил его под стражей до 15 сентября.

Ранее москвич обнаружил мумию отца , когда пришел в его квартиру.

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