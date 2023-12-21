Суд арестовал второго подозреваемого в избиении участника СВО

Ранее суд арестовал до 17 февраля другого участника драки - Иракли Мунчава.

По версии следствия, конфликт Романа Лакашия и Иракли Мунчава с участником СВО возник после того, как последний сделал мужчинам замечание за неправильную парковку. Мужчины оставили свой автомобиль Lexus прямо на тротуаре. В ответ на замечание они вступили в драку с участником СВО и нанесли ему не менее 10 ударов по голове и туловищу. После этого нападавшие уехали, а пострадавший вызвал полицию. Уже спустя несколько минут правоохранительные органы задержали нападавших.

Изначально против них возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Но позже его переквалифицировали на более тяжелый состав - «Покушение на убийство». В среду против подозреваемых завели еще одно уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти или вражды».