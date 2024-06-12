Суд арестовал второго обвиняемого по делу о педофилии против директора ЧЭМК

Гендиректора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского арестовали по уголовному делу о педофилии. Об этом РБК сообщили в Следственном комитете.

«В отношении директора и иных лиц возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности», - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что директора комбината задержали, решается вопрос о предъявлении обвинения и мере пресечения.

Ходоровскому 72 года. На ЧЭМК он работает десятилетиями - с 1991 года был помощником гендиректора по внешнеэкономической деятельности, с 1996-го - коммерческим директором завода, а должность генерального директора занял в 2001 году.

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