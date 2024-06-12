Суд арестовал второго обвиняемого по делу о педофилии против директора ЧЭМК
Суд арестовал еще одного обвиняемого по уголовному делу о педофилии, под которое попал 72-летний генеральный директор Челябинского электрометаллургического комбината Павел Ходоровский. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на данные управления СК по Ростовской области.
По данным издания, второй фигурант - спутница гендиректора, которая якобы поставляла ему девушек.
Ранее Центральный районный суд Челябинска по итогам закрытого заседания вынес постановление об аресте Ходоровского на два месяца - до 10 августа. Топ-менеджера заподозрили в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. СМИ со ссылкой на источники писали, что Павел Ходоровский за деньги якобы вступал в связь с подростками 14-15 лет, и сутенер дал против него показания.
Ходоровского задержали накануне, 11 июня.