Суд арестовал всех фигурантов дела об убийстве в Люблине
Замоскворецкий суд Москвы арестовал на два месяца всех фигурантов дела об убийстве москвича в Люблине. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.
По данным издания, в СИЗО отправятся Низами и Бахтияр Аббасовы - отец и дядя главного подозреваемого Шахина Аббасова. А также Нахид Гусейнов и Исахан Аббасов - они помогли соучастникам убийства скрыться на своих автомобилях. По решению суда, все фигуранты уголовного дела останутся под стражей до 18 июня 2024 года.
Ранее суд отправил СИЗО Шахина Аббасова , обвиняемого в умышленном убийстве. По данным следствия, Шахин и Шахрат Аббасовы нанесли множественные удары руками и ножом молодому человеку, который сделал им замечание за неправильную парковку. От полученных ранений пострадавший скончался в больнице.
Следователь сообщила, что отец Аббасова пытался договориться с родственниками убитого, чтобы «замять дело». Мать погибшего москвича, в свою очередь, рассказала, что ей и ее семье угрожали родственники обвиняемых.