01 сентября 2024, 20:26

Суд арестовал участки железной дороги украинского олигарха Ахметова

РИА «Новости»
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Суд принял решение арестовать в Белгородской области участок железнодорожного полотна компании «Метинвест Евразия», которую связывают с украинским олигархом Ринатом Ахметовым. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, под арестом до декабря будут доли в компаниях, недвижимость в Симферополе и Севастополе. А также земельный участок в Белгороде и шесть железнодорожных путей, общей протяженностью 1,335 километра.

Кроме того, суд арестовал металлопрокатные листы и рулоны по 15 тонн. Такое же решение вынесли по денежным средствам в банках и автомобилям.

Ранее суд Москвы наложил арест на российские активы украинского миллиардера в рамках расследования дела о финансировании ВСУ.

В 2022 году Рината Ахметова назвали одним из самых состоятельных украинцев , его состояние оценивали в 4,9 миллиарда долларов. Компания бизнесмена «Метинвест» в прошлом владела предприятием «Азовсталь» и металлургическим комбинатом имени Ильича в Мариуполе.

Суд Дороги Недвижимость Аресты
01 сентября 2024, 19:29
Раскрыта сумма долга фигуранта дела о взятках в гособоронзаказе
РИА «Новости»
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Попавшийся на взятках при строительстве военной клиники в Санкт-Петербурге оказался должен два миллиарда рублей за невыполнение обязательств по еще одному контракту в рамках гособоронзаказа. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщило РИА «Новости».

Агентство выяснило, что фигурант уголовного дела не выполнил работы по строительству и реконструкции зданий в военном городке Международного противоминного центра Вооруженных сил России в Нахабине.

Контракт с подрядчиком заключили в 2021 году. Но после трех лет невыполнения работ заказчик подал на исполнителя в суд и потребовал взыскать с него компенсацию. К этому времени долг превысил 1,7 миллиарда рублей, но суд обязал ответчика оплатить еще 300 миллионов неустойки.

Ранее пресс-служба Следственного комитета объявила об уголовных делах против директора частной строительной фирмы и трех бывших сотрудников военно-строительной компании.

Их имена ведомство не раскрыло, но уточнило, что подозреваемые получали взятки при заключении контрактов на проведение работ по ремонту корпусов клиники Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге.

По решению суда всех фигурантов дела взяли под стражу.

Долги Уголовное дело Суд Строительство Военные
31 августа 2024, 23:35
Девушка продавала наркотики в ПВЗ маркетплейса в Москве
Freepik
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В Москве суд заключил девушку под стражу за продажу наркотических средств в пункте выдачи маркетплейса. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

«Постановлением Чертановского районного суда города Москвы Тормосиной Анастасии Сергеевне избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 30 октября 2024 года», - говорится в сообщении.

Тормосину обвинили в совершении преступления по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

По данным Telegram-канала Mash, преступления совершались в ПВЗ на Варшавском шоссе. Студентка устроилась на лето в пункт выдачи. Девушка расфасовывала запрещенные вещества прямо на рабочем месте.

Правоохранители вычислили девушку по камерам видеонаблюдения. Ее задержали во время очередной передачи товара курьеру.

Ранее жительница ХМАО получила шесть лет колонии за продажу наркотиков.

Наркотики Суд Преступления Маркетплейсы Москва
31 августа 2024, 04:07
Появились подробности о новом фигуранте дела о теракте в «Крокусе»
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Один из новых подозреваемых дела о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» Хусейн Хамидов переехал из Таджикистана в Россию 12 лет назад. У него есть российское гражданство, сообщил РИА «Новости» его дядя.

«Он с родителями уехал в Россию в 2012 году. Они там обжились, получили российское гражданство», - сказал он.

По словам родственника фигуранта, с тех пор с племянником он не виделся, поэтому ничего о нем не может сказать.

Еще один подозреваемый Умеджон Солиев также родом из Таджикистана. Он давно уехал из Душанбе. В МВД республики сообщали, что он мог получить гражданство РФ.

В уголовном дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» появились пять новых фигурантов, они будут находиться под арестом до декабря. Им предъявили обвинения в подготовке теракта, участии в террористической организации и незаконном обороте оружия.

Террористы ворвались в «Крокус Сити Холл» 22 марта перед концертом группы «Пикник». Они устроили массовую стрельбу и пожар. Жертвами теракта стали 145 человек.

Уголовное дело Россия Аресты Таджикистан Теракт в «Крокусе»
30 августа 2024, 18:34
Приговор за взятки экс-губернатору Пензенской области признали законным
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Мосгорсуд признал законным приговор экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и главе фармацевтической компании «Биотэк» Борису Шпигелю, осужденным за коррупцию. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

В инстанции уточнили, что решение приняли после рассмотрения судебной коллегией по уголовным делам Мосгорсуда апелляционных жалоб адвокатов на приговор Измайловского районного суда. По итогам процесса шесть фигурантов дела признали виновными.

«Приговор районного суда оставили без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения», - отметили в пресс-службе.

В январе Белозерцева приговорили к 12 годам лишения свободы. Государственный обвинитель запрашивал 13 лет колонии строгого режима. Экс-губернатора Пензенской области признали виновным в получении взятки и незаконном обороте оружия.

Мосгорсуд Суд Приговоры Дело губернатора Ивана Белозерцева

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