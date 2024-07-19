19 июля 2024, 17:55

Суд арестовал топтавшего крест дагестанского блогера

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Московский суд арестовал блогера из Дагестана, которого задержали за надругательство над православным крестом. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«С учетом позиции Дорогомиловской межрайонной прокуратуры суд заключил 28-летнего мужчину под стражу», - заявили в ведомстве.

Следователи выяснили, что 12 июля мужчина во время стрима в интернете растоптал православный крест. Правоохранители также установили, что в 2022 году фигурант через один из мессенджеров отправил три видеоролика с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Блогеру предъявили обвинение по статьям «Оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних» и «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». На заседании фигурант против меры пресечения не возражал.

Ранее муфтий Исмаил Бердиев призвал строго наказать блогера за его поступки.

Суд Прокуратура РФ Православие Блогеры Религия
19 июля 2024, 17:23
СК вскрыл схему злоупотреблений при гособоронзаказе с некачественными подшипниками
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ГСУ Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело о коррупции при выполнении гособоронзаказа против нескольких топ-менеджеров Балашихинского литейно-механического завода. Об этом сообщил «Коммерсант».

Несколько лет назад представители завода, по данным авторов статьи, чтобы не сорвать гособоронзаказ, приобрели у неизвестного поставщика нештатные подшипники для колес военно-транспортных самолетов Ил-76 и, подделав документы о закупке и военной приемке, отгрузили их заводу «Авиастар».

В результате у пяти самолетов во время эксплуатации случились поломки, выведшие воздушные суда из строя. Тем самым подозреваемые нанесли ущерб обороноспособности и безопасности России.

Следователи изъяли документы на предприятии и допрашивают его руководителей и учредителей.

В мае три человека в Подмосковье получили тюремные сроки за коррупционную схему при выполнении гособоронзаказа.

Коррупция Балашиха Заводы
19 июля 2024, 16:08
Участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы запросили сроки
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Прокуроры запросили для пяти обвиняемых по делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года от семи до 10 лет лишения свободы. Заседание прошло в Армавирском городском суде Краснодарского края, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

В ведомстве пояснили, что четыре обвиняемых проходят по уголовному делу о массовых беспорядках с погромами и оказанием вооруженного сопротивления представителям власти. Еще одного подсудимого обвинили в применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов, который находился при исполнении.

В ходе погромов участники беспорядков повредили имущества воздушной гавани на сумму более 24 миллионов рублей. В беспорядках пострадали 29 силовиков, 23 из которых получили травмы различной степени тяжести.

В пресс-службе добавили, что рассмотрение других уголовных дел, заведенных против участников погромов, начнется в ближайшее время в судах Краснодарского и Ставропольского краев. В частности, суть Усть-Лабинска рассмотрит продление ареста восьми арестованных жителей Дагестана, обвиняемых в участии в беспорядках.

Погром в аэропорту Махачкалы спровоцировали разошедшиеся по Telegram-каналам слухи, что в республику прилетят израильтяне. Часть протестующих взяла с собой палестинские флаги. В ходе беспорядков их участники перекрыли взлетную полосу воздушной гавани и не давали выйти пассажирам прилетевших самолетов.

Генпрокуратура РФ Уголовное дело Дагестан Суд Самолеты Беспорядки Краснодарский край
19 июля 2024, 15:07
Журналисту WSJ Гершковичу вынесли приговор по делу о шпионаже
РИА «Новости»
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Обвиняемого в шпионаже в пользу американских спецслужб журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича приговорили к 16 годам колонии. Такое решение вынес Свердловский областной суд.

В ходе разбирательства своей вины журналист не признал. Прокуратура требовала назначить подсудимому наказание в 18 лет.

Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге в конце марта. По данным ФСБ, американский журналист занимался сбором секретных данных о предприятии оборонно-промышленного комплекса России. По неподтвержденным данным, речь шла об «Уралвагонзаводе».

До начала судебного разбирательства Гершкович находился под арестом в Лефортовском суде Москвы.

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что деятельность Эвана Гершковича в России «является шпионажем». При этом глава государства не исключил, что освобождение журналиста возможно, если западные партнеры сделают необходимые шаги.

Шпионаж Приговоры Задержание Эвана Гершковича
19 июля 2024, 15:04
«Мурашки по коже». Соседка — о травившем мать и отчима в Балашихе
РИА «Новости»
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Травивший мать и отчима житель Балашихи внешне ничем не выделялся и казался адекватным. Об этом 360.ru рассказала соседка подозреваемого Екатерина.

«Знаю про ситуацию. Это полный ужас, как так можно поступить со своими родителями? Я его только видела иногда, вроде нормальный, адекватный парень. Удивилась, мол, как может так поступить? Говорю сейчас - и мурашки по коже. Родителей всегда нужно любить», - сказала она.

СК по Московской области сообщил о задержании в Балашихе 25-летнего молодого человека, который в течение шести месяцев подсыпал отраву в пищу матери и отчима.

Пара почувствовала неладное и обратилась в больницу за помощью. Кроме того, пострадавшие установили скрытую камеру в квартире и обнаружили, что яд им подмешивает сын. Против отравителя завели дело по статье о покушении на убийство.

Следственный комитет России

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