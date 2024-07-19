Суд арестовал топтавшего крест дагестанского блогера

ГСУ Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело о коррупции при выполнении гособоронзаказа против нескольких топ-менеджеров Балашихинского литейно-механического завода. Об этом сообщил «Коммерсант».

Несколько лет назад представители завода, по данным авторов статьи, чтобы не сорвать гособоронзаказ, приобрели у неизвестного поставщика нештатные подшипники для колес военно-транспортных самолетов Ил-76 и, подделав документы о закупке и военной приемке, отгрузили их заводу «Авиастар».

В результате у пяти самолетов во время эксплуатации случились поломки, выведшие воздушные суда из строя. Тем самым подозреваемые нанесли ущерб обороноспособности и безопасности России.

Следователи изъяли документы на предприятии и допрашивают его руководителей и учредителей.

В мае три человека в Подмосковье получили тюремные сроки за коррупционную схему при выполнении гособоронзаказа.