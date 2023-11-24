Суд арестовал топ-менеджера РЖД по делу о мошенничестве

Подробности дела в суде не раскрыли. Защита уже обжаловала постановление, которое вынесли еще в начале ноября. Фигурант будет находится в СИЗО до 7 декабря. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Белянкина задержали 31 октября и на следующий день ему предъявили обвинение. На заседании он попросил назначить ему домашний арест.

Ранее топ-менеджеров «Балтики» задержали по подозрению в мошенничестве в пользу Carlsberg. В офисах компании и у ее руководства провели около 15 обысков.