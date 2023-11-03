03 ноября 2023, 09:52

Суд арестовал следователя по делу о стрельбе в школе Казани

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Басманный суд Москвы арестовал следователя Александра Избенко, которого подозревают в растрате в особо крупном размере. Ранее он участвовал в расследовании дела о стрельбе в казанской школе. Об этом сообщил «Коммерсант».

В тексте постановления суда заявили, что обвиняемого арестовали до 12 декабря этого года. Сотрудника СК обвиняют в двух преступлениях, в том числе присвоении или растрате в особо крупном размере - более одного миллиона рублей. В деле также были соучастники, не установленные следствием.

Обвиняемый следователь обратился к суду с просьбой назначить ему домашний арест или запрет деятельности, так как он имеет на иждивении ребенка. Избенко арестовали, потому что тот мог скрыться или угрожать свидетелям.

Ранее подсудимый принимал участие в расследовании дела о казанском стрелке Ильназе Галявиеве, устроившем массовое убийство в гимназии , а также дела о теракте на борту российского самолета в небе над Синаем.

Суд Казань
03 ноября 2023, 11:00
Мефедрон обнаружили в свертке, найденном у бойца ММА в Москве — СМИ
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В свертке, который нашли у бойца Hardcore Fighting Кирилла Самброса, когда его такси остановили в Москве, оказалось 0,97 грамма мефедрона. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, бойцу грозит уголовное дело за хранение наркотиков в значительном размере.

Сверток нашли и изъяли у спортсмена в такси. Когда водителя остановили, парень сильно нервничал. Тогда полицейские решили провести обыск и нашли сверток со странным содержимом веществом, который отправили на экспертизу.

Ранее в Сети появились кадры задержания 42-летнего москвича, бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева. На ролике видно, как в ходе досмотра правоохранители изъяли у спортсмена пакет с полкило порошкообразного вещества, которое оказалось производным N-метилэфедрона.

Наркотики Спортсмены Москва 2023
03 ноября 2023, 05:31
Лидера банды петербургских треш-блогеров задержали в Азербайджане
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Предполагаемого организатора избиений прохожих в Санкт-Петербурге, несовершенного администратора Telegram-канала «Жизнь бродяги» арестовали в Азербайджане. Россия отправила запрос на выдачу подозреваемого, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Арест молодого человека подтвердил председатель азербайджанской диаспоры в Санкт-Петербурге Вагиф Мамишев.

Пресс-секретарь Городской общественной организации «Азербайджанская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Рашада Оруджова заявила телеканалу, что Мамишев в жесткой форме осудил действия молодого азербайджанца. По ее словам, сам парень и его семья не участвовали в организации, подросток управлял Telegram-каналом, где выкладывали треш-контент.

Полицейские Санкт-Петербурга 17 октября задержали пятерых подозреваемых в нападении на случайных прохожих.

В международный розыск объявили организатора избиений и автора Telegram-канала.

Санкт-Петербург Блогеры Избиения
03 ноября 2023, 00:29
Арестовали трех подозреваемых в попытке взрыва общежития РУДН
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Московский Замоскворецкий районный суд отправил под стражу трех человек, которые пытались осуществить теракт в общежитии Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН). Об этом сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

В публикации сказано, что в изолятор до 2 января заключили Полякова А. и Сергеева Д. Третий обвиняемый Демин М. пробудет в СИЗО до 1 января. Подробности разбирательства не уточнили.

Ранее второй Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам заключения под стражу Мероба Хаитова. Он является фигурантом дела в отношении террористов «Исламского государства»*, которые намеревались взорвать здание ФСБ на Лубянке в прошлом году. Во время заседания Хаитов полностью признал вину. Также мужчина дал показания на остальных шестерых участников.

*«Исламское государство» - запрещенная в России террористическая организация.

Вузы Суд Москва 2023
03 ноября 2023, 00:22
Задушившая троих детей жительница Екатеринбурга избежит наказания
pxhere.com
Читайте нас в: Google Новости
Следствие по делу Анастасии Петровой, обвиняемой в убийстве троих детей, завершилось в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Свердловской области.

Трагедия произошла в декабре 2022 года. Мать задушила троих родных детей поясом от халата. Женщина оставила супругу записку, в которой заявила, что дети были одержимы, а в самого младшего якобы вселился бес.

Судебные экспертизы признали жительницу Екатеринбурга невменяемой. В момент совершения преступления она не осознавала характера собственных действий, объяснили следователи.

«Она нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь», - сказано в сообщении.

Ранее в Екатеринбурге мужчина взял в заложники маленькую племянницу. Злоумышленник угрожал убить двухлетнюю девочку консервным ножом.

Убийства Дети Екатеринбург

Новости по теме