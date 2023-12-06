Суд арестовал счета обвиняемого в мошенничестве блогера Шабутдинова

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В ведомстве добавили, что 35-летнего соучастника уже объявили в розыск. Его заочно привлекли в качестве обвиняемого.

Кроме того, подозреваемого отстранили от должности исполнительного директора АНО и генерального директора акционерного общества, через которые реализовались обучающие курсы.

В начале ноября обвиняемого в мошенничестве Шабутдинова арестовали и отправили в СИЗО. Адвокаты блогера попытались оспорить решение , однако суд не поддержал позицию защиты.

По версии следствия, обвиняемый с соучастниками убеждал людей, что те смогут стать бизнесменами и зарабатывать большие деньги после его курсов. Вину блогер не признал.