06 декабря 2023, 16:40

Суд арестовал счета обвиняемого в мошенничестве блогера Шабутдинова

РИА «Новости»
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Суд в Москве наложил арест на денежные средства, находящиеся на 17 счетах блогера Аяза Шабутдинова, которого подозревают в мошенничестве, а также на 11 счетах его соучастника, открытых в различных банках. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве добавили, что 35-летнего соучастника уже объявили в розыск. Его заочно привлекли в качестве обвиняемого.

Кроме того, подозреваемого отстранили от должности исполнительного директора АНО и генерального директора акционерного общества, через которые реализовались обучающие курсы.

В начале ноября обвиняемого в мошенничестве Шабутдинова арестовали и отправили в СИЗО. Адвокаты блогера попытались оспорить решение , однако суд не поддержал позицию защиты.

По версии следствия, обвиняемый с соучастниками убеждал людей, что те смогут стать бизнесменами и зарабатывать большие деньги после его курсов. Вину блогер не признал.

Прокуратура РФ Мошенничество Москва 2023
06 декабря 2023, 17:09
СК завел дело после гибели полицейского в ходе стрельбы под Рязанью
РИА «Новости»
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Следственное управления СК России по Рязанской области возбудило уголовное дело по факту гибели сотрудника полиции в результате стрельбы в селе Высокое. Об этом сообщила пресс-служба главка регионального ведомства.

По данным следствия, уроженец Вологодской области оказал сопротивление полицейским при проведении следственных действий. Он выстрелил из охотничьего ружья, в результате чего погиб сотрудник полиции УМВД России по Вологодской области.

Действия фигуранта пресекли при поддержки бойцов Росгвардии, нападавшего отвезли в медицинское учреждение.

На место ЧП выехали криминалисты. Следователи начали уголовное производство по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Ход расследования взял на контроль глава следственного управления Рязанской области Владимир Никешкин.

О стрельбе в селе Высокое стало известно ранее в среду. Мужчина из окна дома открыл огонь по правоохранителям из ружья. Позднее прокуратура подтвердила гибель полицейского.

Стрельба МВД РФ Полиция Следственный комитет России
06 декабря 2023, 15:48
Стали известны детали задержания членов ОПГ, убивавшей по заказу
РИА «Новости»
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Задержание членов организованной преступной группировки, причастной к громким заказным убийствам, проходило с участием ГУСБ Росгвардии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, который в прошлом занимал должность советника директора этого ведомства.

Он обратил внимание, что среди задержанных оказались действующие сотрудники Росгвардии.

«В их числе - начальник штаба СОБР „Рысь“ Алексей Алпатов и оперуполномоченный Главного управления полицейского спецназа Сергей Волостных», - отметил парламентарий.

Хинштейн добавил, что члены банды в начале нулевых выполняли заказные убийства, похищали людей, а также занимались разбоем. Большинство задержанных в то время служили в СОБР, подытожил он.

В МВД сообщили, что ОПГ, в которую входили около 20 человек, появилась в конце 1990-х. Ее членов обвинили в совершении более чем 30 резонансных преступлений , в том числе в убийстве советника министра путей сообщения в 2002 году.

МВД РФ Росгвардия Полиция
06 декабря 2023, 12:01
Участников банды, более 20 лет убивавших людей на заказ, задержали в России
РИА «Новости»
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В России обезвредили организованную преступную группировку (ОПГ), которая более 20 лет выполняла тяжкие заказные преступления в Москве и других регионах страны. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МВД.

Подозреваемые причастны более чем к 30 резонансным преступлениям. В их числе - убийство советника министра путей сообщения, которое произошло в 2022 году, а также владельца Красногвардейского рынка Москвы в 2004 году.

Лидером банды, в которую входили около 20 человек, оказался бывший российский военнослужащий, он долгое время проживал на Украине. Для координации действий членов ОПГ главарь приезжал в Россию. В его подчинении находились действующие сотрудники МВД, Госавтоинспекции, ВС России, гражданские лица.

ОПГ сформировали в конце девяностых. Ее члены совершали преступления столичном регионе и Калужской области, Красноярском крае, других субъектах России.

Весной задержали лидера и шестерых участников банды, им предъявили обвинения. Всех фигурантов уголовного дела отправили в СИЗО. В начале декабря силовики задержали еще восемь человек. Сейчас с ними проводят следственные мероприятия.

Ранее в Новосибирске задержали заместителя начальника управления МВД. Его заподозрили в причастности к нелегальному игорному бизнесу.

Полиция
06 декабря 2023, 11:47
Дело хакерской группировки Флинта о теневом рынке средств платежей передали в Калугу
РИА «Новости»
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Калужский гарнизонный военный суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве в отношении так называемой хакерской группировки Флинта под руководством Алексея Строганова с ником Flint24. Территориальную подсудность изменили, потому что фигуранты дела и многие преступления связаны с этим регионом, сообщил РБК.

Судья 235-го гарнизонного военного суда Андрей Толкаченко 5 декабря отправил дело в Калужский гарнизонный военный суд. Он заявил, что 12 преступлений, в том числе самые тяжкие, совершили в Калужской области, 14 из 26 обвиняемых жили там, а их лидер Алексей Строганов прописан в Обнинске.

По версии следствия, созданная им группировка с мая 2014 года по июль 2017 года контролировала значительную часть теневого рынка платежей. Она продавала дампы - записанную на магнитные полосы карт информацию, в том числе реквизиты, коды CVV и CVC.

Хакеров обвинили в неправомерном обороте средств платежей и создании преступного сообщества. Главный обвиняемый действовал под ником Flint24. На него возложили вину за организацию и финансирование сообщества.

В 2021 году хакерскую атаку устроили на маркетплейс Wildberries. У него похитили более 385 миллионов рублей.

«Известия» сообщали, что популярные интернет-магазины использовали еще в одной схеме. Кибермошенники перенаправляли пользователей настоящих сайтов на свои, поддельные.

Уголовное дело Суд Хакеры

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