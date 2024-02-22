22 февраля 2024, 00:15

Суд арестовал руководителей Всероссийского общества глухих по делу о мошенничестве

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Мещанский суд Москвы арестовал президента Всероссийского общества глухих (ВОГ) Станислава Иванова и других работников организации по статье о растрате. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Фигурантами дела стали Станислав Иванов, глава отделения ВОГ в Новосибирске Михаил Брагин, а также вице-президенты общества Евгений Безруков и Венера Гаулстон. Согласно картотеке суда, их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

«По версии следствия С. Иванов и группа лиц совершили растрату путем отчуждения по заведомо заниженной стоимости вверенного недвижимого имущества, которое находилось в собственности ОООИ ВОГ, причинив организации значительный ущерб», - сообщили в пресс-службе.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 апреля 2024 года.

Ранее стало известно, что экс-совладельцу сетей «Кофе Хауз» и «Азбуки вкуса» Кириллу Якубовскому, которого обвинили в крупном мошенничестве, ужесточили меру пресечения. До этого мужчина был на домашнем аресте, теперь его отправили в следственный изолятор до 15 марта 2024 года.

Суд Мошенничество Мужчины Аресты Москва
22 февраля 2024, 00:38
Дело завели на жителя Новороссийска после его попытки задушить фельдшера скорой
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В отношении жителя Новороссийска, который душил фельдшера скорой помощи и сломал ему палец, завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По данным ведомства, 17 феврали прохожие заметили на улице пьяного человека и вызвали бригаду медиков. Скорая прибыла на место и оказала необходимые реанимационные мероприятия. Нетрезвый житель оказался недоволен медпомощью.

«Демонстрируя свое неуважение к фельдшеру бригады скорой медицинской помощи, схватил последнего за горло, а также в ходе возникшего конфликта причинил телесные повреждения», - рассказали в прокуратуре.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Следователи установят обстоятельства произошедшего и примут меры для сбора доказательной базы. К ответственности привлекут ранее судимого жителя Новороссийска.

Ранее в Западном округе Москвы неадекватный местный житель бросил гранату в медработников , которые приехали на вызов к его матери. Дебошира забрали сотрудники полиции.

Уголовное дело Скорая помощь Преступления Краснодарский край
22 февраля 2024, 00:17
Звезду «Дома-2» отправят за решетку на 1,5 года
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Участника реалити-шоу «Дом-2» Александра Гобозова приговорили к тюремному заключению на 1,5 года. Об этом сообщил адвокат знаменитости Магамед Исмаилов в своем Telegram-канале.

Приговор вынес Пятигорский городской суд. Он признал Гобозова виновным по статье Уголовного кодекса.

«Назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - рассказал юрист.

Он добавил, что сторона защиты считает такой приговор несправедливым. В скором времени адвокат обжалует решение инстанции. По данным СМИ, участника «Дома-2» осудили по статье «Разбой». Его обвиняли в том, что он напал на девушку в Пятигорске, которая якобы была посредницей группировки вымогателей.

В январе стало известно, что срок в колонии получила участница шестого сезона реалити-шоу «Пацанки» Анна Тихая (настоящая фамилия - Тихомирова). Она избила незнакомую девушку на остановке.

Суд Адвокаты Тюрьмы Приговоры Шоу Дом-2
21 февраля 2024, 19:08
Мужчину задержали за убийство, совершенное в 2009 году на северо-востоке Москвы
Читайте нас в: Google Новости
В Москве предъявили обвинение в убийстве, совершенном в 2009 году, 39-летнему гражданину Таджикистана. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По информации ведомства, 17 апреля 2009 года вечером возле дома на улице Яблочкова в Москве произошел конфликт между обвиняемым и его знакомым. Ссора кончилась тем, что обвиняемый нанес пострадавшему как минимум девять ударов колющим предметом, что привело к смерти жертвы на месте происшествия. После содеянного подозреваемый скрылся.

Изначально установить причастность обвиняемого к преступлению не удалось из-за алиби, предоставленного третьими лицами, что позволило ему избегать наказания на протяжении долгого времени. Однако на основе анализа материалов дела и допроса свидетелей удалось собрать доказательства.

Подозреваемый признал свою вину и объяснил, что причиной убийства стал бытовой конфликт. Его показания подтвердились во время выездной проверки. Следствие собрало все необходимые доказательства, после чего уголовное дело направили в суд.

Еще одно дело об убийстве собутыльника раскрыли в Москве спустя 21 год. Оно произошло в ночь с 7 на 8 декабря 2002 года.

Уголовное дело Убийства Суд Преступления Москва
21 февраля 2024, 18:26
Суд в Москве арестовал мужчину по подозрению в госизмене
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Мещанский районный суд Москвы принял решение заключить под стражу Мартынова Н. О. сроком на два месяца, до 19 апреля 2024 года. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Мужчине предъявили обвинение в государственной измене согласно статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Другие подробности дела не раскрыли из-за секретности.

Накануне в столице признали виновным в госизмене бывшего полковника запаса. Его лишили звания и приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Дело рассматривали в закрытом режиме из-за секретности.

Заключенные Суд Мужчины Москва

Новости по теме