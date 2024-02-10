Суд арестовал предполагаемого организатора поджога дома участника СВО под Истрой

Мужчину арестовали до 18 марта. Его обвиняют не только в поджоге, но и в совершении других преступлений, в том числе в покушении на убийство и вымогательстве. Возможного преступника правоохранители задержали в аэропорту Внуково при попытке бегства.

Под стражу также взяли двух предполагаемых исполнителей. Двух мужчин обвинили в поджоге и покушении на убийство. Глава СК Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в ГСУ Следственного комитета России.

В беседе с «360» жена участника СВО Елена рассказала, что семье угрожали и вымогали деньги. По ее словам, версию поджога подтвердили пожарные службы. Она отметила, что все случилось утром - она увидела вспышку и черный дым. Женщина попыталась потушить пламя и спасти домашних животных. Из-за пожара ей пришлось спрыгнуть со второго этажа, она получила ожоги.