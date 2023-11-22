Суд арестовал подозреваемого в убийстве на востоке Москвы

Читайте нас в:

По данным ведомства, вечером 19 ноября около развлекательного заведения на улице Большая Черкизовская между подозреваемым и незнакомцем 1993 года рождения возник конфликт. Он перерос в драку, и последний получил ножевое ранение. От этого мужчина скончался на месте.

На допросе во время расследования подозреваемый признал свою вину и пояснил, что инцидент произошел после распития алкоголя.

Преображенский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Москве после драки на стройке задержали 139 человек.