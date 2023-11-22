Суд арестовал подозреваемого в убийстве на востоке Москвы
Суд в Москве избрал 33-летнему подозреваемому в убийстве человека на Большой Черкизовской улице меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета.
По данным ведомства, вечером 19 ноября около развлекательного заведения на улице Большая Черкизовская между подозреваемым и незнакомцем 1993 года рождения возник конфликт. Он перерос в драку, и последний получил ножевое ранение. От этого мужчина скончался на месте.
На допросе во время расследования подозреваемый признал свою вину и пояснил, что инцидент произошел после распития алкоголя.
Преображенский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в Москве после драки на стройке задержали 139 человек.