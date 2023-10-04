Суд арестовал подозреваемого в истязании годовалого ребенка на северо-западе Москвы
Суд отправил в изолятор жителя Москвы, обвиняемого в истязании годовалого мальчика на северо-западе города. Предположительно, он систематически издевался над сыном сожительницы, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
«С учетом позиции Тушинской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 40-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу», - уточнили в ведомстве.
Представители прокуратуры добавили, что во время судебного заседания обвиняемый надеялся на более мягкое наказание, попросив отправить его под домашний арест. Кроме того, в содеянном он сознался. Расследование уголовного дела продолжится под контролем прокуратуры.
Годовалого мальчика нашли одного в квартире посреди бардака благодаря соседям. Они услышали детский плач и вызвали полицию. По версии следствия, к ребенку неоднократно применяли насилие. Мальчика вместе с матерью положили в больницу, где медики окажут всю необходимую помощь.